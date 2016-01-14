Андрей Кобяков: Все потребители к концу дня должны быть подключены к постоянному электроснабжению

Новости Беларуси. В Беларуси продолжают ликвидировать последствия циклона «Даниэлла». Все потребители к концу дня должны быть подключены к постоянному электроснабжению. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.

Почти 90 населенных пунктов остаются отключены от постоянного электроснабжения. 30 из них работают по временной схеме.

МЧС на вертолете Ми-8 обследует поврежденные линии электропередач. Из-за ледяного дождя и больших снегопадов нагрузка на линии электропередач оказалась слишком высокой. За два дня непогоды у 2-х тысяч населенных пунктов возникали сложности с электроснабжением. При этом теплоснабжение обеспечивается полностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

7 котельных (2 в Могилевской области и 5 в Минской области) подключены по временной схеме через дизель-генераторы. Там котельные работают не в полную силу, но достаточную для того, чтобы обеспечить энергоснабжение. Поскольку приближается достаточно серьезное похолодание, то однозначно задача сегодня — все эти котельные по постоянной схеме должны быть включены и обеспечить необходимые тепловые нагрузки.

Тем временем более 95 процентов республиканских магистралей уже в состоянии полностью обеспечить движение транспорта.

В течение дня и все местные дороги должны быть расчищены. Для этого работа идет беспрерывно.

Расчищают остановки на автомобильных и железнодорожных магистралях. Только в столице работает 400 единиц техники и около 50 тысяч человек.

Основное внимание сейчас уделяется территориям в спальных районах и во дворах. Здесь вместе с коммунальщиками снег помогают убирать жильцы. Чистят тротуары, пешеходные дорожки, с лопатами в руках освобождают свои машины автомобилисты.

Тем временем снегопады по стране продолжаются. К 16 января белорусские синоптики прогнозируют уже новый циклон. Он затронет юго-восток страны. Ожидаются сильный снег, заносы и гололед.