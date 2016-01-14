В США разыгран рекордный для страны джекпот в $1,5 млрд

Новости США. В Соединенных Штатах разыгран рекордный для страны джекпот в 1,5 миллиарда долларов. Уже известно, что выигрыш пал на билет, проданный в Калифорнии, в городе Чино-Хиллс. Счастливчик пока не обнаружился, а, возможно, он далее решит сохранять инкогнито. Достанется ему, кстати, много меньше, чем можно было бы ожидать: 930 миллионов минус налоги, которые составят почти половину суммы. Он может, впрочем, получить выигрыш в рассрочку, в течение 29 лет — тогда сумма будет вполовину больше.

Трагикомическая история в этой связи случилась в одном из ресторанов Нью-Джерси: здесь нашелся у одного из работников купленный вскладчину выигрышный билет. 42 сотрудника успели отпраздновать победу и даже как будто по-хамски объявить об увольнении начальству: тут внезапно выяснилось, что билет относится к предыдущему тиражу и гроша ломаного не стоит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.