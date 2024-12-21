Беларусь и Оман подписали меморандум о промышленной кооперации

В Беларуси приступили к реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита главы нашего государства в Оман. Партнеров интересуют поставки отечественной техники и продовольствия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У Беларуси и Омана в планах создание совместных сборочных производств и последующий выход продукции на рынки третьих стран. Большой интерес у партнеров к отечественной аграрной, дорожной и коммунальной технике, самосвалам, электротранспорту, организации белорусской стороной системы «Умный город». В Беларуси умеют создавать качественную и конкурентоспособную продукцию, а вот с ее реализацией нужна помощь. Султанат готов ее оказать. Этому поспособствует создание хаба отечественных товаров в Омане.

Виталий Борчук, начальник главного управления внешнеэкономических связей Министерства промышленности Беларуси:

У нас уровень политических отношений очень высок и торгово-экономические отношения должны к нему стремиться. Тема хаба, безусловно, интересна, так как проект грандиозный. С точки зрения хаба, для дальнейшей поставки в регион, скажем, страна как-то специально создана для этого. Три разных порта. Близость того же Китая, Пакистана, Индии, стран Восточной Африки. Позволяет говорить о том, что, сосредоточившись там, именно дистрибуция в соседние регионы может быть значительно упрощена. Итогом встреч и переговоров явилось подписание меморандума двустороннего между Министерством промышленности Республики Беларуси и Министерством торговли промышленности и развития инвестиций Султаната Оман в области промышленной кооперации. Мы пришли к договоренности о том, что в ближайшее время будет разработан проект уже конкретно детализированной дорожной карты.

В плане логистики, Оман – крайне перспективный партнер. Он находится на Шелковом пути, открывает ворота в Северную Африку, что может поспособствовать закреплению Беларуси в этих регионах.