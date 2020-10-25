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В Жодино открыли музей транспортных войск

25 октября 2020 13:39
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Новости Беларуси. Ко Дню автомобилиста и дорожника в 65-й автомобильной бригаде открыли музей транспортных войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Жодино открыли музей транспортных войск-1

В Жодино открыли музей транспортных войск-3

В экспозиции – фотографии, макеты образцов техники, мостов и прочих сооружений, а также документы, рассказывающие о славном пути военнослужащих этого рода войск начиная с Первой мировой войны до современности.

В Жодино открыли музей транспортных войск-6

Владимир Ярошевич, командир автомобильной бригады:
В военном городке № 45 в Жодино дислоцируются три воинских части, 36-я дорожно-мостовая бригада и 65-я автомобильная бригада. В этом году наша бригада отметила свой 40-летний юбилей. Это единственная бригада, которая осуществляет перевозки автомобильным транспортом в интересах всех Вооруженных Сил.

В Жодино открыли музей транспортных войск-9

В Жодино открыли музей транспортных войск-11

Первая экскурсия в новом музее была организована для школьников из Жодино.

# Музеи # общество # Владимир Ярошевич # Фотофакт

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