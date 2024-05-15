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Кошки против собак. Какие домашние любимцы сегодня в топе?

15 мая 2024 19:34
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Кошки против собак.

Кошки против собак. Какие домашние любимцы сегодня в топе?-1

Собака никогда не предаст, как верный друг, сын.

Почему люди жить не могут без питомцев?

Кошки против собак. Какие домашние любимцы сегодня в топе?-4

Животные не умеют лгать, они искренние, а люди не всегда, к сожалению.

Пушистая чума XXI века.

Кошки против собак. Какие домашние любимцы сегодня в топе?-7

Кошки – это такие немножко залюбленные дети.

Кто из домашних животных сегодня в топе?

Кошки против собак. Какие домашние любимцы сегодня в топе?-10

Мы подстраиваемся под кошку, а собаки под нас.

Правда ли, что питомцы могут заменить врачей?

Кошки против собак. Какие домашние любимцы сегодня в топе?-13

Собаки, например, непосредственно могут заранее почувствовать, что у человека имеется онкология.

«В поисках истины» – смотрите в пятницу, 17 мая, в 18:45 на СТВ.

# Домашние животные # общество

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