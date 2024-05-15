Кошки против собак. Какие домашние любимцы сегодня в топе?

Кошки против собак.

Собака никогда не предаст, как верный друг, сын. Почему люди жить не могут без питомцев?

Животные не умеют лгать, они искренние, а люди не всегда, к сожалению. Пушистая чума XXI века.

Кошки – это такие немножко залюбленные дети. Кто из домашних животных сегодня в топе?

Мы подстраиваемся под кошку, а собаки – под нас. Правда ли, что питомцы могут заменить врачей?