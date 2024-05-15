Кошки против собак. Какие домашние любимцы сегодня в топе?

Кошки против собак.
Кошки против собак.
Собака никогда не предаст, как верный друг, сын.
Почему люди жить не могут без питомцев?
Животные не умеют лгать, они искренние, а люди не всегда, к сожалению.
Пушистая чума XXI века.
Кошки – это такие немножко залюбленные дети.
Кто из домашних животных сегодня в топе?
Мы подстраиваемся под кошку, а собаки – под нас.
Правда ли, что питомцы могут заменить врачей?
Собаки, например, непосредственно могут заранее почувствовать, что у человека имеется онкология.
«В поисках истины» – смотрите в пятницу, 17 мая, в 18:45 на СТВ.