Андреева: каждый деятель культуры призван служить своему народу, вести человека к светлому будущему

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим искусство на фронте и последние новости об СВО. В гостях пианистка, скрипачка, лауреат международных конкурсов Мария Андреева.

Григорий Азаренок, СТВ: Вы рассказали в своих соцсетях, Telegram-канале, что приняли активное участие в выборах президента Российской Федерации. Я не совру, если скажу, что где-то с 1970-х годов для интеллигенции, деятелей культуры участие в выборах – это то, что сейчас молодежь говорит – зашквар.

Мария Андреева, пианистка, скрипачка, лауреат международных конкурсов:

Не знаю. У меня очень много друзей пошло.

Григорий Азаренок:

А в этом году всё по-другому. Почему?



Мария Андреева:

Для меня это было довольно естественно. Мне хотелось поддержать, хотелось сказать свое слово. И я была удивлена: мои друзья, друзья моего возраста, коллеги, музыканты очень многие пошли тоже на выборы.

У нас был раньше такой лозунг, что «культура вне политики». Поэтому мы не влезали ни в какие политические дела и, как вы говорите, на выборы не так часто ходили. Но сейчас же совершенно другое все. Сейчас другой мир, другая Россия.

Григорий Азаренок:

Вот те, кто последние лет 15 говорил: культура вне политики, в 1996-м ой как они за Ельцина все и плясали, и пели, и выступали, и не зашкварно им было, и деньги получали, и прям всем сообществом своим очень сильно вписывались за то, что тогда происходило.

Мария Андреева::

Тут я скажу словами величайшего нашего композитора Сергея Сергеевича Прокофьева, который, кстати, родом тоже из Донбасса. Он говорил: может ли художник стоять в стороне от жизни? Я придерживаюсь того убеждения, что композитор, как и ваятель, живописец, поэт, призван служить своему народу и человеку. Он прежде всего обязан быть гражданином в своем искусстве, воспевать человеческую жизнь, вести человека к светлому будущему. Мне кажется, эти слова сейчас наиболее актуальны и для каждого творца.

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