Прямой эфир

Андреева: каждый деятель культуры призван служить своему народу, вести человека к светлому будущему

15 мая 2024 20:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим искусство на фронте и последние новости об СВО. В гостях пианистка, скрипачка, лауреат международных конкурсов Мария Андреева. 

Андреева: каждый деятель культуры призван служить своему народу, вести человека к светлому будущему-1



Григорий Азаренок, СТВ:
Вы рассказали в своих соцсетях, Telegram-канале, что приняли активное участие в выборах президента Российской Федерации. Я не совру, если скажу, что где-то с 1970-х годов для интеллигенции, деятелей культуры участие в выборах – это то, что сейчас молодежь говорит – зашквар.

Мария Андреева, пианистка, скрипачка, лауреат международных конкурсов:
Не знаю. У меня очень много друзей пошло.

Григорий Азаренок:
А в этом году всё по-другому. Почему?

Мария Андреева:
Для меня это было довольно естественно. Мне хотелось поддержать, хотелось сказать свое слово. И я была удивлена: мои друзья, друзья моего возраста, коллеги, музыканты очень многие пошли тоже на выборы.

У нас был раньше такой лозунг, что «культура вне политики». Поэтому мы не влезали ни в какие политические дела и, как вы говорите, на выборы не так часто ходили. Но сейчас же совершенно другое все. Сейчас другой мир, другая Россия.

Григорий Азаренок:
Вот те, кто последние лет 15 говорил: культура вне политики, в 1996-м ой как они за Ельцина все и плясали, и пели, и выступали, и не зашкварно им было, и деньги получали, и прям всем сообществом своим очень сильно вписывались за то, что тогда происходило.

Мария Андреева::
Тут я скажу словами величайшего нашего композитора Сергея Сергеевича Прокофьева, который, кстати, родом тоже из Донбасса. Он говорил: может ли художник стоять в стороне от жизни? Я придерживаюсь того убеждения, что композитор, как и ваятель, живописец, поэт, призван служить своему народу и человеку. Он прежде всего обязан быть гражданином в своем искусстве, воспевать человеческую жизнь, вести человека к светлому будущему. Мне кажется, эти слова сейчас наиболее актуальны и для каждого творца.

Читайте также:

Афанасьев: самые большие премии в ВСУ дают за священника, военкора и военного медика

Алексей Дзермант поздравил с Днем Великой Победы: Дух поможет нам и сейчас справиться с сатанизмом

Придыбайло про «Евровидение»: Я совсем не ожидал такого ада. Это параллельная вселенная

# общество # общество # Григорий Азарёнок # Мария Андреева

Другие новости рубрики

Все новости
Кошки против собак. Какие домашние любимцы сегодня в топе?
15 мая 2024 19:34

Кошки против собак. Какие домашние любимцы сегодня в топе?

Лукашенко прибыл в Азербайджан с государственным визитом
15 мая 2024 19:32

Лукашенко прибыл в Азербайджан с государственным визитом

Официально завершилась 21-я экспедиция на МКС – вспоминаем, как это было
15 мая 2024 18:20

Официально завершилась 21-я экспедиция на МКС – вспоминаем, как это было

В Минской области оборудовали 110 мест массового отдыха у воды
15 мая 2024 18:01

В Минской области оборудовали 110 мест массового отдыха у воды

Задачи делегата – как можно больше вложить в Беларусь. В стране продолжают обсуждать тезисы ВНС
15 мая 2024 18:01

Задачи делегата – как можно больше вложить в Беларусь. В стране продолжают обсуждать тезисы ВНС

В Минске готовятся к параду 3 июля: как ограничат движение транспорта и где?
15 мая 2024 17:59

В Минске готовятся к параду 3 июля: как ограничат движение транспорта и где?

Две детские поликлиники строятся в микрорайонах Лошица и Минск-Мир
15 мая 2024 17:47

Две детские поликлиники строятся в микрорайонах Лошица и Минск-Мир

В Минске выбрали «Семью года» на региональном этапе конкурса – за звание лучшей боролись 9 команд
15 мая 2024 17:47

В Минске выбрали «Семью года» на региональном этапе конкурса – за звание лучшей боролись 9 команд

Зампредседателя «Беллегпрома»: лёгкой промышленности нужно двигаться в роботизацию
15 мая 2024 17:46

Зампредседателя «Беллегпрома»: лёгкой промышленности нужно двигаться в роботизацию

Отечественные холодильники с Wi-Fi появятся в Беларуси уже в 2024-м
15 мая 2024 17:32

Отечественные холодильники с Wi-Fi появятся в Беларуси уже в 2024-м

Зефир, шоколад, мармелад. Почему всем по вкусу белорусские сладости? Смотрите «Со знаком качеСТВа»
15 мая 2024 17:29

Зефир, шоколад, мармелад. Почему всем по вкусу белорусские сладости? Смотрите «Со знаком качеСТВа»

В Беларуси разрабатывают свой электромобиль – как скоро появится в продаже?
15 мая 2024 17:25

В Беларуси разрабатывают свой электромобиль – как скоро появится в продаже?