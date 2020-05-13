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Первый беспилотный автобус презентовали в Беларуси. Вот, как он выглядит

13 мая 2020 07:20
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Новости Беларуси. В «Великом камне» презентовали первый в Беларуси беспилотный автобус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его разработали по технологии ученых из Сингапура.   

Первый беспилотный автобус презентовали в Беларуси. Вот, как он выглядит-1

Машина использует электрический двигатель и способна развивать скорость до 40 километров в час. Запас хода на одном заряде составляет 180 километров. К слову, машину лично протестировал председатель Миноблисполкома Александр Турчин. По его мнению, коммерческая эксплуатация такого транспорта возможна уже в скором будущем.

Первый беспилотный автобус презентовали в Беларуси. Вот, как он выглядит-4

Первый беспилотный автобус презентовали в Беларуси. Вот, как он выглядит-6

К слову, в эти дни Китайско-белорусскому индустриальному парку исполняется пять лет. По этому поводу глава области провел рабочую встречу с руководством «Великого камня». Стороны обсудили уже реализованные и перспективные проекты, а также актуальное положение дел в инновационном кластере. Александр Турчин отметил, что в его лице индустриальный парк всегда имеет надежного партнера.   

# Электромобили # общество # Александр Турчин # Фотофакт

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