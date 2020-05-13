Первый беспилотный автобус презентовали в Беларуси. Вот, как он выглядит

Новости Беларуси. В «Великом камне» презентовали первый в Беларуси беспилотный автобус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его разработали по технологии ученых из Сингапура.

Машина использует электрический двигатель и способна развивать скорость до 40 километров в час. Запас хода на одном заряде составляет 180 километров. К слову, машину лично протестировал председатель Миноблисполкома Александр Турчин. По его мнению, коммерческая эксплуатация такого транспорта возможна уже в скором будущем.

К слову, в эти дни Китайско-белорусскому индустриальному парку исполняется пять лет. По этому поводу глава области провел рабочую встречу с руководством «Великого камня». Стороны обсудили уже реализованные и перспективные проекты, а также актуальное положение дел в инновационном кластере. Александр Турчин отметил, что в его лице индустриальный парк всегда имеет надежного партнера.