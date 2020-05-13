Поставщик свою часть договора не выполнил. Как взыскать задолженность без обращения в суд

Подвел поставщик, получил деньги за товар, а свою часть договора так и не выполнил. Ситуация, которая происходила хотя бы раз в истории существования любой компании. Сурен Багдасаров, владелец строительной компании:

Наша компания занимается производством металлоконструкции, и недавно с нами произошел такой неприятный инцидент: мы отгрузили заказчику готовые изделия, но по договору в течение пяти рабочих дней после отгрузки он обязан оплатить вторую часть суммы, но этого, к сожалению, не произошло. На все вопросы, просьбу, уговоры мы получали просто какие-то непонятные объяснения, начал кормить нас «завтраками».

Так появился конфликт. Вполне оправданно, что в такой ситуации люди видят один выход – судебные разбирательства. Чаще всего так и происходит, но суд не единственная возможность добиться справедливости. Альтернатива – исполнительная надпись нотариуса. Что это такое, кто и в каких случаях может к ней прибегнуть, узнаем у юристов. Александр Костюкевич, юрист:

У нас есть Указ Президента №366, который определяет некоторые вопросы работы нотариальной деятельности. И он определил, по каким перечням обязательств, по каким договорам исполнения и взыскания такой задолженности происходит в бесспорном порядке нотариусами. Помимо основного долга по таким обязательствам будут взысканы и неустойки, и штрафы, и пени.

Любой из нотариусов наделен таким правом. Достаточно предоставить документы, подтверждающие задолженность и все реквизиты обеих сторон. Как только нотариус убедится, что по данному факту нет судебного спора и все документы пройдут проверку, он совершает саму процедуру исполнительной надписи. Александр Костюкевич:

Если мы получили такую исполнительную надпись, она предъявляется к счету – платежное требование, как обычно исполнительный документ, какие у нас варианты развития событий. Мы можем обжаловать нотариальные действия, но в данном случае это неэффективный способ, поскольку нотариальные действия, это если формально нотариус нарушил процедуру. Это редко бывает, нотариус у нас очень скрупулезно относится и к нормативным документам, и к перечню документов, и к самому пакету документов.

Дальше дело за судебными исполнителями. Исполнительная надпись ничем не уступает судебному акту, имеет такую же законную силу, более того, преимущество налицо – сроки исполнения. Судопроизводство затянется на долгие месяцы. Александр Костюкевич:

Перечень случаев, по которым исполнительные надписи будут выноситься нотариусами, с каждым годом будет увеличиваться, чтобы снизить нагрузку с судов.