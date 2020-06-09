Что делать, если от жары стало плохо за рулём? Советы ГАИ

Новости Беларуси. Главное – не перегреться. В жару водителям нужно позаботиться не только об уровне охлаждающей жидкости под капотом авто, но и о собственном самочувствии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Главное – не перегреться. В жару водителям нужно позаботиться не только об уровне охлаждающей жидкости под капотом авто, но и о собственном самочувствии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
9 июня сотрудники ГАИ Московского района останавливали автолюбителей, чтобы сделать приятный сюрприз.
Инспекторы вручали водителям бутылку воды и памятки о безопасном поведении за рулём в эти летние дни. В жаркую пору зачастую снижается концентрация внимания на дороге и появляется риск возникновения ДТП. Поэтому очень важно соблюдать простые рекомендации.
Любовь Трепашко, старший инспектор по агитации и пропаганде УГАИ Московского РУВД:
При выезде на автомобиле проветривайте автомобиль. При наличии кондиционера, конечно же, его использовать, а если его нет – брать с собой достаточное количество воды и осуществлять поездки, по возможности, в наиболее ранние часы.
Если водитель в пути почувствовал себя плохо, следует сразу же остановиться, выйти в тень, попить воды, умыться водой и принять лекарства. Если лекарство не оказало нужного воздействия – обратиться за помощью к медикам и ни в коем случае не продолжать путь за рулем.
Нужно заботиться о водителях. При такой жаре, действительно, нужно ездить с кондиционером.
Когда такая жар, это очень кстати. Едешь, а тут дали водички попить, очень здорово! Это очень хорошо!
Кстати, под прямыми солнечными лучами салон машины прогревается до 50 градусов. Сотрудники ГАИ еще раз напоминают: не следует оставлять детей и домашних питомцев в закрытой машине.