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Что делать, если от жары стало плохо за рулём? Советы ГАИ

09 июня 2020 17:09
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Новости Беларуси. Главное – не перегреться. В жару водителям нужно позаботиться не только об уровне охлаждающей жидкости под капотом авто, но и о собственном самочувствии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Что делать, если от жары стало плохо за рулём? Советы ГАИ-1

9 июня сотрудники ГАИ Московского района останавливали автолюбителей, чтобы сделать приятный сюрприз.

Что делать, если от жары стало плохо за рулём? Советы ГАИ-4

Инспекторы вручали водителям бутылку воды и памятки о безопасном поведении за рулём в эти летние дни. В жаркую пору зачастую снижается концентрация внимания на дороге и появляется риск возникновения ДТП. Поэтому очень важно соблюдать простые рекомендации. 

Что делать, если от жары стало плохо за рулём? Советы ГАИ-7

Любовь Трепашко, старший инспектор по агитации и пропаганде УГАИ Московского РУВД:
При выезде на автомобиле проветривайте автомобиль. При наличии кондиционера, конечно же, его использовать, а если его нет брать с собой достаточное количество воды и осуществлять поездки, по возможности, в наиболее ранние часы.

Если водитель в пути почувствовал себя плохо, следует сразу же остановиться, выйти в тень, попить воды, умыться водой и принять лекарства. Если лекарство не оказало нужного воздействия  обратиться за помощью к медикам и ни в коем случае не продолжать путь за рулем.

Что делать, если от жары стало плохо за рулём? Советы ГАИ-10

Нужно заботиться о водителях. При такой жаре, действительно, нужно ездить с кондиционером.

Что делать, если от жары стало плохо за рулём? Советы ГАИ-13

Когда такая жар, это очень кстати. Едешь, а тут дали водички попить, очень здорово! Это очень хорошо!

Что делать, если от жары стало плохо за рулём? Советы ГАИ-16

Кстати, под прямыми солнечными лучами салон машины прогревается до 50 градусов. Сотрудники ГАИ еще раз напоминают: не следует оставлять детей и домашних питомцев в закрытой машине. 

# ГАИ # общество # Любовь Трепашко # Фотофакт

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