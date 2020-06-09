Жара – не повод забыть о безопасности. Медики напоминают о соблюдении социального дистанцирования

Новости Беларуси. Летняя пора не повод пренебрегать мерами безопасности, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Эпидемиологи напоминают минчанам о необходимости использования в общественных местах средств индивидуальной защиты, которые следует менять каждые 2 часа. Также не следует покупать продукты в неустановленных местах и не забывать о социальном дистанцировании.

Нелли Гиндюк, главный врач Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Обязательно прикрывать нос и рот одноразовой салфеткой и после ее использования обрабатывать руки антисептическим средством. Как можно чаще необходимо мыть руки, особенно после посещения улицы, общественных мест, общественного транспорта, после еды и до еды, при наличии невидимых и видимых загрязнений.