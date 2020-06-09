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Жара – не повод забыть о безопасности. Медики напоминают о соблюдении социального дистанцирования

09 июня 2020 16:59
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Новости Беларуси. Летняя пора не повод пренебрегать мерами безопасности, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Жара – не повод забыть о безопасности. Медики напоминают о соблюдении социального дистанцирования-1

Эпидемиологи напоминают минчанам о необходимости использования в общественных местах средств индивидуальной защиты, которые следует менять каждые 2 часа. Также не следует покупать продукты в неустановленных местах и не забывать о социальном дистанцировании. 

Жара – не повод забыть о безопасности. Медики напоминают о соблюдении социального дистанцирования-4

Нелли Гиндюк, главный врач Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Обязательно прикрывать нос и рот одноразовой салфеткой и после ее использования обрабатывать руки антисептическим средством. Как можно чаще необходимо мыть руки, особенно после посещения улицы, общественных мест, общественного транспорта, после еды и до еды, при наличии невидимых и видимых загрязнений.

Жара – не повод забыть о безопасности. Медики напоминают о соблюдении социального дистанцирования-7



Также о соблюдении всех мер безопасности не должны забывать предприятия и торговые объекты. Рабочие места должны находиться на расстоянии не менее 1,5 метров, а санитарная уборка в помещениях проводиться каждую смену. 

# Коронавирус # общество # Нелли Гиндюк # Фотофакт

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