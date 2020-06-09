«Три машины дров надо заготовить за год на зиму». Что мешает подключить жителей частного сектора в Лиозненском районе к электричеству?

Новости Беларуси. Представители Администрации Президента продолжают практику прямых телефонных линий и личных приемов граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, помощника главы государства по Витебской области 9 июня ждали в Лиозно. Одни местные жители пришли лично пообщаться, другие предпочли задать свои вопросы по телефону. За ходом общения следила наш собкор в северном регионе Анастасия Бут.

Анастасия Бут, корреспондент:

В Лиозно сегодня в топе обращений – это возможность подключения частного сектора к отоплению электричеством. Тем более, именно в этом городском поселке в 2018 году был введен первый экспериментальный дом такого рода в Витебской области. В стране делают ставку на максимально широкое использование электроэнергии. Впереди – ввод БелАЭС.

Но в Лиозненском районе за полтора года установить электрокотел смог только каждый второй обратившийся. Сотня человек в силу тех или иных причин оказались вне электропрограммы. В том числе и жители нескольких улиц агрогородка Зубки.

Наталья Андреева, жительница Лиозно:

У меня мама живет на этой улице. И получается, что уже пенсионеры все, нет сил принести те дрова. В наше время отопление, по-моему, уже должно быть у каждого. Но не топиться же дровами до сих пор. Извините меня, 21-й век!

Марина Шеречкова, жительница агрогородка Зубки:

У нас газа нету, у нас печное отопление. Три машины дров надо заготовить за год на зиму, чтобы отопиться. И поэтому нам надо сделать электричество, чтобы оно было дешевле и менее затратно.

Простая арифметика от жителей Лиозно: три машины дров на зиму – 600 рублей, один месяц электроотопления у знакомых, которым удалось поставить котел, – 24 рубля. Анатолий Линевич: вопросу отопления и подключения электрических котлов нужно сегодня уделить большое внимание