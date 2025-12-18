Анатолий Красуцкий: белорусы созрели для принятия ответственных решений на ВНС

Всебелорусское народное собрание не подменяет государственные органы и не вмешивается в их деятельность. Это площадка, на которой присутствуют все: от обычного сельчанина, рабочего до главы государства. Здесь определяются ориентиры для общества, по какому пути идти, как развиваться Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всебелорусское народное собрание – это высший представительный орган народовластия нашей республики. На него возложена особая миссия. ВНС определяет стратегические направления развития общества и государства, обеспечивает устойчивость и незыблемость конституционного строя, сохраняет преемственность поколений и укрепляет гражданское согласие. Эта площадка объединяет представителей всех регионов и сфер жизни страны, позволяя вырабатывать решения, которые отражают интересы каждого.

Всебелорусское народное собрание возникло как ответ на сложное политически и экономически время. 1996 год, страна находится в тяжелом экономическом положении. Время требовало решительных действий. «Только народ вправе решать свою судьбу», – именно такими словами обратится Президент Александр Лукашенко на первом Всебелорусском народном собрании.

К решению предлагаются вопросы, которые касаются каждого: экспорт, строительство жилья, развитие агропромышленного комплекса. Более 4 тысяч делегатов утвердили антикризисную программу социально-экономического развития на пятилетку. В будущем это станет традицией Беларуси – коллективно принимать этот стратегически важный документ на ВНС. Общая задача каждой программы социально-экономического развития – повышение качества жизни белорусов. Делегаты ВНС из всех регионов Беларуси направляются в столицу.

Вячеслав Данилович, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по образованию, культуре и науке:

В суверенной истории Республики Беларусь состоялось фактически семь Всебелорусских народных собраний. Шесть Всебелорусских народных собраний были ориентированы прежде всего на принятие программ социального и экономического развития на пятилетний срок.

Принцип народовластия – основа суверенной Беларуси. В 2022 году белорусы через республиканский референдум поддержали изменения в Конституцию. Главный закон страны наделил Всебелорусское народное собрание статусом высшего представительного органа народовластия, закрепляя его роль в определении стратегических направлений развития, обеспечении незыблемости конституционного строя и гражданского согласия. Этот политический институт – самая надежная страховка будущего Беларуси.