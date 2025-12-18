Чего белорусы ждут от второго заседания Всебелорусского народного собрания? Опрос

Предстоящее заседание – в центре внимания всего общества. Люди ждут принятия важнейших для страны решений, выработки стратегических направлений развития. Белорусам важно знать, как будем жить дальше. Вопросы усиления экономики, развития образования и медицины, кадровый потенциал, поддержка трудящихся, благоустройство городов и сельской местности – эти и многие другие темы интересуют всех, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Я, как и все белорусы, с нетерпением ожидаем предстоящего Всебелорусского народного собрания. Благодаря широкому освещению в СМИ, на встречах в трудовых коллективах нам уже получилось ознакомиться с основными ее моментами. Я знаю, что там будет 7 основных направлений, но наиболее мне откликается конечно же акцент на сильные регионы. Для нас, для Витебщины даже отдельное внимание уделено витебскому Поозерью.

Я работаю в сфере туризма, и у нас с Нового года идут изменения в структуре. Конечно, в первую очередь меня волнует этот вопрос: что будет из сферы туризма, как все будет устроено, какие перспективы.