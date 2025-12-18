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Чего белорусы ждут от второго заседания Всебелорусского народного собрания? Опрос

18 декабря 2025 08:02
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Предстоящее заседание – в центре внимания всего общества. Люди ждут принятия важнейших для страны решений, выработки стратегических направлений развития. Белорусам важно знать, как будем жить дальше. Вопросы усиления экономики, развития образования и медицины, кадровый потенциал, поддержка трудящихся, благоустройство городов и сельской местности – эти и многие другие темы интересуют всех, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чего белорусы ждут от второго заседания Всебелорусского народного собрания? Опрос-2

Я, как и все белорусы, с нетерпением ожидаем предстоящего Всебелорусского народного собрания. Благодаря широкому освещению в СМИ, на встречах в трудовых коллективах нам уже получилось ознакомиться с основными ее моментами. Я знаю, что там будет 7 основных направлений, но наиболее мне откликается конечно же акцент на сильные регионы. Для нас, для Витебщины даже отдельное внимание уделено витебскому Поозерью.

Чего белорусы ждут от второго заседания Всебелорусского народного собрания? Опрос-4

Я работаю в сфере туризма, и у нас с Нового года идут изменения в структуре. Конечно, в первую очередь меня волнует этот вопрос: что будет из сферы туризма, как все будет устроено, какие перспективы.

Чего белорусы ждут от второго заседания Всебелорусского народного собрания? Опрос-6

Одна из главных тем, которые волнуют меня, это развитие промышленности. Именно промышленности в малых городах, потому что от этого зависит благополучие конкретно нашего коллектива и каждой семьи, каждого работника, который сегодня трудится, создает и укрепляет экономику нашего города, района и в целом страны.

Подробности в видео.

# Всебелорусское народное собрание

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