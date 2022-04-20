Посол России в Беларуси: «Мы знаем и молочную, и мясную продукцию. Всё это на очень высоком уровне»

Новости Беларуси. Беларусь и Россия должны теснее сплотиться в области экономики и промышленности. Такое мнение выразил посол России в Беларуси Борис Грызлов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С рабочим визитом он находится в могилевском регионе.

В условиях санкционного давления акцент на импортозамещение. К слову, между Могилевской областью и многими субъектами соседней страны подписаны соглашения о сотрудничестве. Один из примеров – «Могилевлифтмаш».

Борис Грызлов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:

Мы знаем и молочную, и мясную продукцию. Все это на очень высоком уровне, на очень высокой планке. Есть много предприятий с российским участием в Могилевской области, в частности в Свободной экономической зоне «Могилев». Одно из этих предприятий я вчера посетил – это «Омск Карбон Могилев», предприятие, которое находится на высочайшем уровне технологий. 90 % объемов, произведенных на предприятии, экспортируется в Европу. В режиме санкций на эту продукцию санкции не наложены, то есть Европа потребляет эту продукцию, понимая, что без этой продукции рухнет ряд отраслей европейских предприятий.

Между Россией и Беларусью отмечается сотрудничество на высоком уровне. Мы создаем Союзное государство. Разработано 28 отраслевых программ. В ближайшие годы будет идти активная их реализация.