Без шлагбаумов: парковка в районе метро «Парк Челюскинцев» станет открытой

Новости Беларуси. Без шлагбаумов и касс. Парковка напротив метро «Парк Челюскинцев» с 15 июля станет открытой. Рассчитана стоянка на 76 машиномест, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Без шлагбаумов и касс. Парковка напротив метро «Парк Челюскинцев» с 15 июля станет открытой. Рассчитана стоянка на 76 машиномест, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Однако ее расположение приводило к пробкам на повороте с проспекта Независимости на улицу Толбухина. Желающие смогут оставить автомобиль с 9 до 18 часов, заплатив 1 рубль за час. А по выходным и праздникам – парковка будет вовсе бесплатной.
Евгений Рабец, заместитель директора ГУ «Парковки столицы»:
В случае любого сбоя в работе оборудования создаются большие проблемы в трафике. Для тех, кто впервые сталкивается с этой зоной парковки, будут установлены информационные щиты, на которых изложен порядок оплаты, варианты оплаты: будь то СМС-оповещение, USD-запрос и так далее.