Без шлагбаумов: парковка в районе метро «Парк Челюскинцев» станет открытой

Новости Беларуси. Без шлагбаумов и касс. Парковка напротив метро «Парк Челюскинцев» с 15 июля станет открытой. Рассчитана стоянка на 76 машиномест, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Однако ее расположение приводило к пробкам на повороте с проспекта Независимости на улицу Толбухина. Желающие смогут оставить автомобиль с 9 до 18 часов, заплатив 1 рубль за час. А по выходным и праздникам – парковка будет вовсе бесплатной.