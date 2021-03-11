Наталья Кочанова, посещая «Галантэю»: очень активно и интересно работают здесь разработчики этой всей продукции великолепной

Новости Беларуси. Оценить эффективность работы предприятия и услышать, что волнует. 11 марта в маршруте председателя Совета Республики Натальи Кочановой – «Галантэя», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предприятие было выбрано неслучайно. Это крупнейший производитель кожгалантерейных изделий в Беларуси. Подобные встречи с трудовыми коллективами – одно из приоритетных направлений в работе Совета Республики, они проводятся на постоянной основе.

Сегодняшний разговор получился открытым и доверительным. Спектр затронутых вопросов широкий: от бытовых проблем до работы предприятия – все то, что сегодня волнует людей.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Конечно, предприятие работает достаточно давно. Оно зарекомендовало себя на рынке нашей страны, люди знают продукцию этого предприятия. По-моему, очень активно и, мне кажется, интересно работают здесь разработчики этой всей продукции великолепной, потому что такое количество, и такой ассортиментный перечень, который выпускает это предприятие. Молодцы. Они перестраиваются.