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30 десантников отметили 2 августа прыжком с парашютом на аэродроме «Каролино» в Гродно: фотофакт

02 августа 2017 11:10
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Новости Беларуси. Летающая гвардия, голубые береты, крылатая пехота – свой профессиональный праздник отмечают 2 августа воздушно-десантные войска, элита белорусской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они завоевывали победу в Великой Отечественной, многие отмечены орденами и медалями за боевые заслуги в Афганистане.

По традиции 2 августа по всей стране в частях и аэроклубах проходят показательные выступления и прыжки с парашютом.

В Гродно на старейшем аэродроме «Каролино», в небо поднялся самолет Ан-2, на борту которого 30 десантников. Это те, кто служил в рядах Советской армии и те, кто призывался в армию суверенной Беларуси. Максимальная высота прыжков – 2500 метров.

30 десантников отметили 2 августа прыжком с парашютом на аэродроме «Каролино» в Гродно: фотофакт-1

# общество # Фотофакт # Вооруженные силы Республики Беларусь

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