Новый кулинарный тренд-2017 года: чёрные бургеры, пицца, суши и мороженое

Кто бы мог подумать, что когда-то в ресторане вам предложат чёрный бургер или пиццу, а на десерт – чёрное пирожное?!

Ныне модный тренд на «чёрную еду» перекочевал к нам из стран Средиземноморья и Адриатики.

Люди давно поняли, что, используя природные красители, можно придать блюду не только новый цвет, но и пикантный вкус. Так итальянцы мастерски делали чёрное ризотто и пасту.

Секретный ингредиент такого необычного блюда – чернила чёрной каракатицы. Это особая жидкость, которая содержится в полости моллюска и применяется им для защиты.