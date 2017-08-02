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Новый кулинарный тренд-2017 года: чёрные бургеры, пицца, суши и мороженое

02 августа 2017 10:43
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Кто бы мог подумать, что когда-то в ресторане вам предложат чёрный бургер или пиццу, а на десерт – чёрное пирожное?!

Новый кулинарный тренд-2017 года: чёрные бургеры, пицца, суши и мороженое-1

Ныне модный тренд на «чёрную еду» перекочевал к нам из стран Средиземноморья и Адриатики.

Новый кулинарный тренд-2017 года: чёрные бургеры, пицца, суши и мороженое-4

Люди давно поняли, что, используя природные красители, можно придать блюду не только новый цвет, но и пикантный вкус. Так итальянцы мастерски делали чёрное ризотто и пасту.

Новый кулинарный тренд-2017 года: чёрные бургеры, пицца, суши и мороженое-7

Секретный ингредиент такого необычного блюда – чернила чёрной каракатицы. Это особая жидкость, которая содержится в полости моллюска и  применяется им для защиты.

Новый кулинарный тренд-2017 года: чёрные бургеры, пицца, суши и мороженое-10

Подробнее – в сюжете корреспондента СТВ Анастасии Макеевой.

# общество # Здоровое питание # Консультация врача # Фотофакт # Еда # Александр Кириенко # Кирилл Делец # Снежанна Воробей # Андрей Беловешкин

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