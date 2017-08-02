Розница очень большая – и в Минске, и в провинции: «Советская Белоруссия» отмечает 90 лет в печати

Новости Беларуси. 90 лет в печати: газета «Советская Белоруссия» отмечает юбилей со дня выхода первого номера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня это одно из самых авторитетных изданий в стране, которому доверяют тысячи белорусов. Со знаменательной датой коллектив редакции поздравил президент Александр Лукашенко. «Советская Белоруссия» была и остается добрым и компетентным собеседником для читателей, подчеркнул глава государства.
Газета не теряет актуальности даже в эпоху интернета и телевидения.
Динамично развивается, оставаясь всегда интересной для людей разных поколений. На страницах издания отражены главные события общественно-политической и социальной жизни страны. А героями материалов становятся как известные политики, так и простые белорусы.