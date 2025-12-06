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Аналогов в стране нет! Как на Гродненском стеклозаводе выпускают сразу два вида продукции на одной линии

06 декабря 2025 17:21
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Не закупать импортное оборудование, а развивать свои технологии. По такому пути пошел Гродненский стеклозавод. Оптимизировать производство и выйти на новый уровень руководству предприятия поручил Президент, посещая площадку в апреле 2024 года. Тогда речь шла о закупке нового мощного оборудования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако гродненские стекольщики пошли еще дальше: усовершенствовали действующую стекловаренную печь своими силами – получилось быстрее, качественнее, а еще дешевле. Новая продукция уже сошла с конвейера.

Репортаж Галины Буро.

Аналогов в стране нет! Как на Гродненском стеклозаводе выпускают сразу два вида продукции на одной линии-2

Со скоростью до 700 тысяч изделий в сутки работают стекловаренные печи. Превращение сырья в готовую тару – настоящая магия при температуре 1500°C. Сейчас на производственной площадке Гродненского стеклозавода готовят два срочных заказа под разные типы тары. 

Если раньше их выполняли в порядке очередности, сейчас могут одномоментно. Универсальная линия – результат труда целой команды работников стеклозавода, чтобы предприятие могло оперативно обеспечивать стеклотарой внутренний рынок.

Аналогов в стране нет! Как на Гродненском стеклозаводе выпускают сразу два вида продукции на одной линии-4

На это ориентировал Президент, когда в апреле 2024 года посещал завод. Александр Лукашенко поставил задачу найти и внедрить передовую технологию. Закупить формующую машину, которая одновременно производит разные виды стеклоизделий. Такое оборудование есть в Китае под брендом, созвучным со словом «чудо».

Лукашенко на стеклозаводе в Гродно: у наших людей есть все – не хватает чуда!

Аналогов в стране нет! Как на Гродненском стеклозаводе выпускают сразу два вида продукции на одной линии-6

В результате детального анализа оказалось, что импортная чудо-машина не в полной мере позволит выполнить поручение Президента. Тогда специалисты завода взялись за разработку своего собственного производственного чуда.

Денис Юрченко, генеральный директор управляющей компании холдинга «Белорусская стекольная компания»:
По истечении полутора лет уже этот проект был командой Гродненского стеклозавода реализован. Два различных вида изделия одновременно на одной стеклоформующей машине производились Гродненским стеклозаводом. 

Поэтому можно с уверенностью сказать, что я не привез китайское чудо, но мастерство либо умение стеклоделов Гродненского стеклозавода показали как раз весь свой потенциал и воплотили поставленную задачу в реальную возможность действительно производить два различных по форме изделия.

Аналогов в стране нет! Как на Гродненском стеклозаводе выпускают сразу два вида продукции на одной линии-8

Теперь цех работает по авторской технологии. Аналогов в стране нет. Эффект три в одном. Ускорен процесс производства, сэкономлены средства на закупку импортного оборудования и, что немаловажно, линия не зависит от зарубежных поставщиков. А значит, достигнута технологическая безопасность. К тому же это просто удобно. Работникам не надо каждый раз перенастраивать линию, когда появляются дополнительные заказы.

Аналогов в стране нет! Как на Гродненском стеклозаводе выпускают сразу два вида продукции на одной линии-10

Дмитрий Омельянович, начальник цеха производства стеклотары Гродненского стеклозавода:
Это уменьшает время перехода и продолжительность перехода. Не всю машину нам нужно перестраивать, переналаживать, а у нас достаточно только две секции, запустили и получили годную продукцию. Мы можем более гибко реагировать на потребности покупателя.

Чем качественнее завод обеспечит внутренний рынок страны по стеклотаре, тем меньше закупается извне. Вопрос стратегический.

Подробности в видео.

# Денис Юрченко # Предприятия Беларуси

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