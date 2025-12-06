Аналогов в стране нет! Как на Гродненском стеклозаводе выпускают сразу два вида продукции на одной линии

Не закупать импортное оборудование, а развивать свои технологии. По такому пути пошел Гродненский стеклозавод. Оптимизировать производство и выйти на новый уровень руководству предприятия поручил Президент, посещая площадку в апреле 2024 года. Тогда речь шла о закупке нового мощного оборудования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако гродненские стекольщики пошли еще дальше: усовершенствовали действующую стекловаренную печь своими силами – получилось быстрее, качественнее, а еще дешевле. Новая продукция уже сошла с конвейера. Репортаж Галины Буро.

Со скоростью до 700 тысяч изделий в сутки работают стекловаренные печи. Превращение сырья в готовую тару – настоящая магия при температуре 1500°C. Сейчас на производственной площадке Гродненского стеклозавода готовят два срочных заказа под разные типы тары. Если раньше их выполняли в порядке очередности, сейчас могут одномоментно. Универсальная линия – результат труда целой команды работников стеклозавода, чтобы предприятие могло оперативно обеспечивать стеклотарой внутренний рынок.

На это ориентировал Президент, когда в апреле 2024 года посещал завод. Александр Лукашенко поставил задачу найти и внедрить передовую технологию. Закупить формующую машину, которая одновременно производит разные виды стеклоизделий. Такое оборудование есть в Китае под брендом, созвучным со словом «чудо». Лукашенко на стеклозаводе в Гродно: у наших людей есть все – не хватает чуда!

В результате детального анализа оказалось, что импортная чудо-машина не в полной мере позволит выполнить поручение Президента. Тогда специалисты завода взялись за разработку своего собственного производственного чуда. Денис Юрченко, генеральный директор управляющей компании холдинга «Белорусская стекольная компания»:

По истечении полутора лет уже этот проект был командой Гродненского стеклозавода реализован. Два различных вида изделия одновременно на одной стеклоформующей машине производились Гродненским стеклозаводом. Поэтому можно с уверенностью сказать, что я не привез китайское чудо, но мастерство либо умение стеклоделов Гродненского стеклозавода показали как раз весь свой потенциал и воплотили поставленную задачу в реальную возможность действительно производить два различных по форме изделия.

Теперь цех работает по авторской технологии. Аналогов в стране нет. Эффект три в одном. Ускорен процесс производства, сэкономлены средства на закупку импортного оборудования и, что немаловажно, линия не зависит от зарубежных поставщиков. А значит, достигнута технологическая безопасность. К тому же это просто удобно. Работникам не надо каждый раз перенастраивать линию, когда появляются дополнительные заказы.