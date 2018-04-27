Асфальтирование улицы Крупской 29 и 30 апреля: как будет ходить общественный транспорт

Новости Беларуси. В работу общественного транспорта Минска внесут коррективы 29 и 30 апреля в связи с асфальтированием улицы Крупской, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Автобусы № 59 и 79 будут двигаться по Партизанскому проспекту без заезда на Шишкина. Движение троллейбусов № 41 и 49 от проспекта Рокоссовского организуется до Серебрянки. А 30-й троллейбус отменят.