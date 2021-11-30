Аналогов ему в Беларуси ещё нет. Под Минском появился умный пешеходный переход

Новости Беларуси. Под Минском заработал умный пешеходный переход. Его оборудовали на 18-м километре автодороги Р23 Минск – Микашевичи в районе поворота на деревню Чуриловичи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Экспериментальный технический комплекс разработан для предупреждения ДТП. Одноуровневый переход обозначен знаками и желто-белой разметкой. Как только к дороге приближается человек, появляется дополнительное яркое освещение и зебра становится видна, почти как днем.

Кроме того, загорается табло с предупреждающей надписью: «Внимание. Пешеход». Оно заметно водителям на расстоянии не менее 100 метров. Аналогов таких пешеходных переходов в Беларуси пока нет.

Дмитрий Христовский, заместитель начальника УГАИ УВД Миноблисполкома:

Мы хотим выделить участника дорожного движения, чтобы он был заметен на расстоянии водителя, тем самым предупредив водителя о том, что здесь есть человек и необходимо снижать скорость. Этот участок выбран потому, что он является у нас участком концентрации дорожно-транспортных происшествий. На этом участке было совершено 9 дорожно-транспортных происшествий. Это как наезд на пешехода, так и попутное столкновение транспортных средств.

Алексей Никитенко, директор компании «Безопасные дороги Беларуси»:

Здесь одноуровневый пешеходный переход, достаточно плохо освещенный, нечасто здесь появляются пешеходы. Это особенно страшно, потому что водители, соответственно, не снижают здесь скорость. Кроме того, здесь установлены как раз скоростные датчики. В данном случае мы говорим и о предупреждении, и о контроле.