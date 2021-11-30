Подвели итоги работы за несколько лет. XXII слёт БРПО прошёл в Минске

Новости Беларуси. 22-й слет Белорусской республиканской пионерской организации прошел 30 ноября в Минске. Онлайн и офлайн он объединил порядка 180 делегатов: лидеров и активистов пионерского движения разного возраста из всех регионов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участники подвели итоги работы за несколько лет, обсудили опыт работы областных советов организации и приняли концепцию развития БРПО на следующие пять.

Юлия Стриго, корреспондент:

Белорусская пионерия сегодня приобрела поистине современный облик. Здоровый образ жизни, спорт, благотворительность, духовно-нравственное воспитание – это основные направления пионерских организаций. Но наибольшей популярностью сегодня пользуется гражданско-патриотический уклон. 43-я гимназия Минска в этом вопросе одна из лучших.

В школе есть свой центр допризывной подготовки. Тир для тренировок по стрельбе стал площадкой не только для школьной программы, но и для подготовки пионеров к республиканскому военно-спортивному конкурсу «Зарница». В числе победителей уже не единожды были и пионеры 43-й гимназии.

Даниил Вечорко, учащийся гимназии № 43 Минска:

Наш отряд «Неман» является победителем районного и городского этапов «Зарница», а также призером республиканского этапа. В ходе подготовки к «Зарнице» мы изучали военные дисциплины: сборка и разборка автоматов, стрельба из пневматического оружия, строевая подготовка, изучали медицинскую подготовку, историю ВОВ. Мне больше всего нравится разбирать и собирать автомат, потому что мне нравятся все эти детали, в этом всем разбираться. Знать историю ВОВ необходимо каждому, поэтому это мне тоже очень нравится.

Более творческие натуры пробуют свои силы в строевом мастерстве и игре на барабанах. Занятия проводит школьный педагог-организатор. С развитием такого направления, как гражданско-патриотическое воспитание, взрослым тоже пришлось поучиться новым образовательным подходам. Андрей Сивцов готовит уже шестой состав ребят, выступления которых сегодня знают не только в районе, но и по всей республике.

Андрей Сивцов, педагог-организатор гимназии № 43 Минска:

Появились первые конкурсы парадно-церемониальных отрядов. Мы участвовали с первых дней в этих конкурсах. Как-то так получилось, что детям это все понравилось. Потому что они видят, во-первых, насколько зал их принимает, насколько востребованы в разных мероприятиях. У нас не проходит и месяца, чтобы мы нигде не выступали. Евгения пополнила ряды пионерской организации недавно, но уже определилась с новым хобби – покорить ударный инструмент.

Евгения Чопчиц, учащаяся гимназии № 43 Минска:

Мои родители были рады, когда я им сказала. Они потом начали часто мне рассказывать разные истории, как у них все происходило, у них тоже были разные мероприятия и конкурсы интересные. Меня это еще больше подбодрило. Мама мне рассказывала, что у них в школе тоже был отряд барабанщиков, но когда она училась, его не было. А когда закончила школу, он появился. Ей было очень интересно, что там происходило, она тоже хотела попробовать. Когда я прихожу домой и показываю, что нового мы выучили, маме очень нравится. Непростое увлечение, требующее ловкости и сосредоточенности, девочка совмещает с благотворительностью. Сейчас она вместе с ребятами готовит новогодние подарки для детей-сирот в рамках акции «Чудеса на рождество». Адресаты получат не только полезные презенты, но и сувенирные варежки, сделанные руками пионеров, как символ доброты и тепла. Белорусская республиканская пионерская организация – это более шести сотен самых активных ребят нашей страны. Сегодня в Минске подвели итоги ее работы за последние три года.

Александра Гончарова, председатель Центрального совета БРПО:

Мы постарались совместить традиции, на которых когда-то воспитывались наши мамы и бабушки, и привнести что-то новое и интересное для нашего поколения Z. Это и онлайн-проекты, это и интересные форумы, методы, где мы воспитываем лидерские качества у детей и подростков. Большой акцент в современной пионерии мы сделали на неформальный стиль организации, это вариативная символика. У нас за три года появился новый слоган «БРПО – территория детства» и свой талисман рысенок Огонек, который теперь сопровождает все мероприятия детской организации.

Приоритетная задача организации – предоставить каждому ребенку такое пространство, где он сможет творчески проявить себя, развить новые таланты и, главное, лидерские качества. И несмотря на юный возраст, учащийся Жемчужненской средней школы Барановичского района Владислав Белоус уже возглавляет детскую палату Центрального совета БРПО.