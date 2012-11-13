Амурского тигра Шерхана поселили в Гродненском зоопарке для возрождения популяции вида

Новости Беларуси. В Гродненском зоопарке поселился амурский тигр Шерхан. Это редкое животное занесено в красную книгу и приехало в Беларусь из Удмуртии. В Ижевском зоопарке Шерхан рос вместе со своими сестрами.

Поскольку амурские тигры считаются исчезающим видом в природе, их перемещение по миру взято под особый контроль Евразийской региональной ассоциации зоопарков.

В Гродно на Шерхана возлагается буквально историческая миссия – возрождение популяции. Для этого иностранному гостю подготовили партнершу – тигрицу «Тайгу». Если в неволе родится хотя бы один тигренок, утверждают биологи, это будет большое достижение. В дикой природе осталось всего лишь несколько сотен этих экзотических животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Жданкин, директор Гродненского зоопарка:

Приобретен он в рамках программы по сохранению амурских тигров. Это международная программа, соответственно, есть вся информация о нем в международной племенной книге. И приобретен он для формирования пары.

Раньше, год назад, в Пензе нами была приобретена тигрица Тайга. И мы надеемся увеличить популяцию амурского тигра в нашем зоопарке благодаря формированию пары.