Люди, для которых Великая Октябрьская революция стала частью жизни

Новости Беларуси. Для героев этого сюжета 7 ноября — символ не столько нового, сколько не забытого старого. К примеру, 90-летняя Татьяна Залуцкая благодаря Великой Октябрьской уже несколько десятилетий живет в «Октябре» — так называется ее поселок, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Татьяна Залуцкая и сегодня готова наглядно продемонстрировать, как раньше праздновали...

Татьяна Залуцкая, жительница деревни Октябрь:

Ну мне немного лет — всего 90, без десяти сто. Я красивая, не бойтесь!

Но вспоминает не только танцы после демонстрации, но и как название ее села однажды сделало неожиданное па. Татьяна Михайловна хоть и родилась в январе — теперь как ни крути — октябрьская.

Татьяна Залуцкая, жительница деревни Октябрь:

Нравится там, где жить хорошо, а называют пускай как хотят...

Единственное, с чем Татьяна Залуцкая никак не может согласиться — со странной интерпретацией названия деревни, написанного на белорусском языке.

Татьяна Залуцкая, жительница деревни Октябрь:

«Акцябар» написали, почему бы не «Кастрычнiк»?

И все же она соглашается: самое важное не в том, что написано при въезде в ее село, а в том, что историю вот так просто, как название на табличке, не перечеркнешь. Ведь поставить крестик можно разве что на календарном листке пусть и с красной датой.

Татьяна Залуцкая, жительница деревни Октябрь:

Никто из истории ни хорошее, ни плохое не должен исключать — должны все это помнить.

А для бизнесвумен из Минска красный день календаря отразился даже в паспорте.

Октябрина Лемеш:

Сестра родилась в октябре, назвали Валерия, потом и я родилась в октябре, решили, что счастливый месяц, назвали меня Октябриной. Папа одобрил и тут же меня зарегистрировал.

При знакомстве с ней многие тут же проводят параллели с красным днем календаря, но сама Октябрина к 7 ноября относится нейтрально. В ее жизни уже с рождения - буквально революционные совпадения.

Октябрина Лемеш:

Я родилась 25 октября, если по старому стилю — это День революции. 7 ноября считаю именинами своего имени.

Сегодня Октябрина помогает организовать дачную революцию. Пенсионеры Новаковские хотят обновить теплицу.

Валентина Новаковская:

Октябрина, наверное, в честь Великого Октября. Сейчас у мальчиков очень популярно Даниэль. Везде кричат: Даниил!

А вот когда ее звали домой, оборачивались многие. Мама кричала с балкона: «Октябрик!» Зато не дразнили в школе — просто ничего не придумали. Одногруппники в училище наверстывали.

Октябрина Лемеш:

Когда наступал сентябрь меня называла Сентябрина, в Ноябре — Ноябрина, но на декабре все заканчивалось и потом я так и оставалась Декабриной. Вот такие веселые были у меня мальчики.

А эти веселые в душе мальчики помнят и с каким размахом отмечали День Октябрьской Революции, и как уже накануне праздника планировали дружеские посиделки. Когда они пришли в этот цех впервые, завод еще носил имя Ворошилова, но буквально через год — в 1961 году провели, говоря современным языком, ребрендинг. И новое название — МЗОР — завод имени Октябрьской Революции — добралось до наших времен.

Вячеслав Шрамко, помощник генерального директора минского станкостроительного завода «МЗОР»:

Не мешает ли нам в названии завода «Октябрьской революции»? Нет, не мешает, под этим именем стал лучшим станкостроительным в нашей стране.

Юрий Кирайд и Николай Матусевич работают — сложно поверить — более полувека. Рассказывают: 7 ноября отмечали не только с друзьями, но и коллегами. Причем, уже накануне знали: спать лучше лечь пораньше.

Юрий Кирайд, ведущий конструктор управления и Николай Матусевич, ведущий специалист производства:

С утра по тем домам, где жили рабочие, ходил духовой оркестр, поднимал народ пораньше на демонстрацию. Шли на проспект с флагами, транспарантами и цветами.

После демонстрации пополняли общую кубышку и продолжали праздновать уже в заводской столовой. Причем, в моде на таких «корпоративах» тогда были не столько гастрономические, сколько хореографические изыски.