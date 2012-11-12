Антитабачная кампания началась в Беларуси

Новости Беларуси. Антитабачная кампания под девизом «Подари себе чистые легкие» стартует 12 ноября в Беларуси. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню некурения, который ежегодно отмечается в третий четверг ноября.

Во всех регионах страны состоятся профилактические тренинги, круглые столы и мини-акции «Меняю сигарету!». Будут организованы прямые линии с участием врачей.

По данным республиканского социологического исследования, в Беларуси курит более трети населения. При этом более половины курильщиков хотят избавиться от вредной привычки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.