Под Витебском зоолог растит волчью стаю, которая зарабатывает гонорары съемками в фильмах и фотосессиями

Новости Беларуси. Биолог Дмитрий Шамович опекает стаю, в которой он вожак. И это самые настоящие волки, которые снялись не в одной картине. Трофеи «Листопада» им еще не достались, но как вести себя перед телекамерой, почти ручные хищники отлично знают.

Такой хор (воют волки – прим.ред.) обычно при свете дня не услышишь. Волки воют, как известно на луну. Но сейчас особый случай: солирует в этом квартете человек.

В их волчьей стае голос всегда за Дмитрием. Это уже не первые волки, живущие у зоолога. Бой, Тэр и Дая – троих волчат он взял из заповедника новорождёнными. Сам выкормил щенят из соски. И хотя волк предок собаки - зверь дикий. У Дмитрия приручить хищников получилось.

Дмитрий Шамович, зоолог:

Волк – это не собака, у него есть своя линия поведения абсолютно отличная. Эти волки выращены практически со слепого возраста с 2 недель. Открыв глаза, первый, кого они увидели, был человек. Поэтому у них есть такое явление запечатление, они запоминают каждого человека, как волка, члена стаи.

Дмитрий для своих волков не просто член стаи, он их вожак. Поэтому со своими любимцами может позволить себе и близкое общение вне вольера.

Гостям повторять такой трюк не рекомендуется. В волчьей стае четкая иерархия. Отходить от Дмитрия не стоит. Иначе волки захотят проверить статус отбившегося - зубами покажут, кто тут хозяин.

Если посетителей больше трех, наблюдать за прогулкой волков вообще лучше со специальной платформы.

Дмитрий Шамович, зоолог:

Первый волк любил очень женщин потрогать за мягкое место. Поэтому лучше избегать. Женщины и дети – волк чувствует очень хорошо слабого оппонента. С мужиками проще. Хотя были случаи и оператора за валенок потягал. На то были свои причины.

Агрессию в сторону Дмитрия волки ни разу не проявляли. Но диких питомцев нужно держать в ежовых рукавицах. Дашь слабину – потеряешь статус главного.

Яна Шипко, корреспондент:

Уникальная возможность – оказаться в такой близости с волком. Сейчас он воспринимает меня не как добычу, а как свой вид, поскольку вырос в неволе. И пока я нахожусь рядом с вожаком, которым для них является Дмитрий, опасность мне не грозит. И, в принципе, можно даже погладить Терра.

Для местных жителей эти волки безопасны. До ближайшей деревни 4 километра. Ведут себя животные адекватно. Но ухо лучше держать востро. Что у волка на уме, Дмитрий научился читать по малейшим движениям - языку тела. Например, такая поза – лежа животом кверху – означает подчинение.

Дмитрий Шамович, зоолог:

Надо всегда смотреть на поведение, на мимику, язык тела. Если скалится, совать руки не стоит. Волк животное адекватное.

Яна Шипко, корреспондент:

Сейчас он добродушным выглядит. Любят они Вас, наверное?

Дмитрий Шамович, зоолог:

Хочется в это верить, но что еда от меня приходит, знают однозначно

У этих мясоедов добытчик и кормилец – Дмитрий. Охотиться не нужно. Питаются, как и в природе.

Дмитрий Шамович, зоолог:

Сколько дашь, столько съедят. Волки не собаки, поэтому чтобы их контролировать вне вольера, надо иметь какой-то козырь в качестве мяса, например.

Кормить нужно осторожно. Увлёкшись лакомством, волки могут и пальцы не заметить. Кормят себя волки сами необычным способом – зарабатывают гонорары съемками в фильмах и фотосессиями. Эти матёрые артисты – настоящие кинозвезды. Самих себя сыграли уже в нескольких лентах. Красавцы-волки даже фигуру блюдут как кинозвезды. Перед очередными съемками садятся на диету.

Дмитрий Шамович, зоолог:

Никогда они у меня не тощали, я глядя, говорю себе, что кормить надо меньше, потому что они становятся круглой формы. Когда планируются большие съемки, надо их, как спортсменов, перед выступлением привести в форму, чтобы они похожи были на диких поджарых волков.

Дома Дмитрий держит и борзых собак. Амур – представитель аристократической породы. Но с матерыми соседями собак хозяин не знакомил.

Ученый-зоолог, кандидат биологических наук неспроста поселился на безлюдном хуторе в Россонском районе. Леса на границе с Россией – идеальное место для научной работы. Сейчас Дмитрий с помощью радиопередатчиков наблюдает за глухарями – исследование для Беларуси уникальное.

Дмитрий Шамович, зоолог:

Такая штука, небольшой ошейник вешается на шею глухарю, тут есть определенная частота, приемник просто принимает сигнал, антенной можно определить направление, потом все вносится в базу данных и куча всяких параметров.

Имея возможность учиться в аспирантуре и жить в Минске, довольно большое количество времени все равно проводили не в городе, а на природе. Поэтому сказать, что это совсем что-то кардинальное, сложно. Просто предложили здесь развивать экологический туризм.

Экотуры пользуются большой популярностью у иностранцев. Туристы из разных стран едут в белорусские леса, чтобы увидеть животных и птиц, которых не встретишь на их родине. Волки – приятный бонус для любителей фотосафари.

Дмитрий Шамович, зоолог:

Если сравнить с той же Голландией или Великобританией, то, безусловно, в этой позиции мы находимся в выигрыше. И пока что не очень сильно развит этот туризм, но потенциал имеется и каждый год наращивается этот поток. Это такая узкая ниша, нужно быть специалистом, чтобы знать, где, что показать.

Увеличивать стаю Дмитрий пока не планирует. Но и жизни без волков уже не представляет. Да и сами хищники в лес не смотрят, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.