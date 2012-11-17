Митинг-реквием в память о погибших в ДТП прошел в Могилеве

Новости Могилева. Митинг-реквием в канун Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий прошёл сегодня в Могилеве. Горожане и школьники собрались недалеко от пешеходного перехода, где 9 января под колесами автомобиля погибла девятилетняя девочка. Ребенок пытался перебежать дорогу на красный свет. Водитель не успел затормозить и сбил школьницу.

Память всех погибших в авариях почтили минутой молчания. Прошла поминальная служба. К акции присоединились и водители. По центральным улицам города проехала колонна машин, на стеклах которых были написаны имена погибших в ДТП в этом году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учащиеся:

Мы хотим обратиться к водителям, чтобы они были внимательными на дорогах и соблюдать ПДД. От этого зависит наша жизнь.

Уже много случаев было связано с ДТП, погибали и дети, и взрослые. Будьте внимательны.

Ирина Сергиенко, главный специалист отдела образования администрации Ленинского района Могилёва:

Каждый из мальчишек и девчонок должен помнить, что дорога — это не место для игр. Дорога требует предельного внимания, осторожности. Но об этом нужно помнить и водителям, и родителям, которые ежедневно не только должны об этом помнить и самим не нарушать правила дорожного движения, но и напоминать своим детям о соблюдении правил дорожного движения.