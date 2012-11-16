В Минске начались работы по созданию третьей линии метро, которая свяжет Курасовщину с Зеленым Лугом и пройдет под Свислочью

Новости Минска. Четырнадцать станций, движущийся тротуар и автоматические двери на перроне. В столице начались работы по подготовке территорий столицы к строительству третьей линии метрополитена.

Для возведения новой ветки закупят специальный механизированный комплекс. Он увеличит скорость сооружения подземки в шесть раз. Линия будет проходить через центр города, под Свислочью, пересечет транспортные развязки и соединит Курасовщину и Зелёный Луг.

Первый участок, состоящий из четырех станций, планируется открыть в 2017 году. Здесь создадут так называемый пересадочный треугольник, который позволит разгрузить пересадочный узел «Купаловская» - «Октябрьская», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.