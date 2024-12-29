«Америка хочет забрать своё». Политолог о видах Трампа на Гренландию

Андрей Телиженко, политолог-американист:

Трамп и его команда будут ориентироваться на Китай. Что Трамп сейчас заявляет, он заявлял еще при уходе, что он тоже имеет потенциал на Гренландию. США должны забрать это. Тогда был скандал. Сейчас опять этот скандал возрождается.

Я понимаю, что это пока вкиды, нарративы. Трамп хочет показать, что Америка хочет забрать свое назад. Они будут договариваться забрать свое не только в этих территориях, а по всему миру. Сейчас будут вопросы по арктическому проходу, который Россия очень активно развивает, Америка имеет свой глаз на Арктику. Так как оттуда они хотят поставлять газ на Европу, и это уже частично идет. Будет вопрос по Латинской Америке, вопрос переговоров с Владимиром Путиным по той же самой Венесуэле, в которой как бы есть США. Чтобы Латинская Америка была полностью под контролем Штатов.