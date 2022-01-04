Почти 55% минчан привились от коронавируса. Около 690 тысяч прошли полный курс вакцинации

Новости Беларуси. В Минске против COVID-19 привиты более 940 тысяч человек. Это почти 55 % населения. Завершили полный курс около 690 тысяч, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В том числе продолжается вакцинация подростков от 12 до 17 лет. Пока возраст ограничен, но рассматривается вопрос о том, чтобы прививать и детей помладше. Для юных минчан используют инактивированный препарат китайского производства. Первый укол сделали уже более 150 детей. Вакцинироваться можно не только в поликлиниках. Прививочные пункты работают в метро и крупных торговых центрах.