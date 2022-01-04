Сергей Клишевич о новой редакции Конституции: изменения будут касаться фактически всех слоёв населения

Новости Беларуси. В Минске продолжается обсуждение проекта поправок в Конституцию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Поделиться своими предложениями гражданам предлагают в различных форматах. Один из самых популярных и доступных – диалоговая площадка.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы должны поступательно развиваться, и человеку очень важно получать образование, медицину, иметь стабильную работу. Мы должны, и это есть в новой редакции Конституции, закрепить это, и, в принципе, люди остаются этим довольны. Фактически всех слоев населения будут касаться изменения, и нам сегодня важно с трудовыми, студенческими коллективами обсудить эти вопросы.

Активно присоединилась к обсуждению поправок в Конституцию и молодежь. Встречи пройдут в вузах и учреждениях профессионально-технического образования. Всего запланировано более 400 мероприятий.