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«Считаю свой выбор правильным». Почему белорусы прививаются от коронавируса

27 июля 2021 14:57
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Новости Беларуси. В Минской области продолжается массовая вакцинация против коронавирусной инфекции. В Червенском районе прививки получили около 15 % всего взрослого населения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Считаю свой выбор правильным». Почему белорусы прививаются от коронавируса-1

Первым компонентом провакцинировались около 4 000 человек, вторым – свыше 3 000 тысяч.

«Считаю свой выбор правильным». Почему белорусы прививаются от коронавируса-4

Прививки делают с интервалом в три недели. Вакцинацию проводят в райцентре и в городском поселке Смиловичи, а также в ФАПах и врачебных амбулаториях сельских населенных пунктов.

«Считаю свой выбор правильным». Почему белорусы прививаются от коронавируса-7

Екатерина Вергейчик, исполняющая обязанности заведующего поликлиникой Червенской ЦРБ:
В планах у нас закупка морозильного оборудования, для того чтобы увеличить темпы вакцинации, и чтобы каждый сельский житель мог провакцинироваться в тот день, в который он захочет. На данный момент у нас 200 доз первого компонента вакцины и 250 доз второго.

«Считаю свой выбор правильным». Почему белорусы прививаются от коронавируса-10

Иван Иванцов:
Считаю, что это должны делать все наши люди, чтобы обезопасить себя и окружающих. У меня сегодня первая проба, через определенное количество дней будет вторая. Считаю свой выбор правильным.

В первую очередь привили медиков, учителей и социальных работников. Затем провакцинировались люди старше 60 лет и пациенты с хроническими заболеваниями. Привиться можно в любой день. После получения второго компонента пациент может заказать сертификат о вакцинации. Услуга платная.

# Вакцинация # общество # Екатерина Вергейчик # Иван Иванцов # Фотофакт

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