«Считаю свой выбор правильным». Почему белорусы прививаются от коронавируса

Новости Беларуси. В Минской области продолжается массовая вакцинация против коронавирусной инфекции. В Червенском районе прививки получили около 15 % всего взрослого населения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Прививки делают с интервалом в три недели. Вакцинацию проводят в райцентре и в городском поселке Смиловичи, а также в ФАПах и врачебных амбулаториях сельских населенных пунктов.

Екатерина Вергейчик, исполняющая обязанности заведующего поликлиникой Червенской ЦРБ: В планах у нас закупка морозильного оборудования, для того чтобы увеличить темпы вакцинации, и чтобы каждый сельский житель мог провакцинироваться в тот день, в который он захочет. На данный момент у нас 200 доз первого компонента вакцины и 250 доз второго.

Иван Иванцов:

Считаю, что это должны делать все наши люди, чтобы обезопасить себя и окружающих. У меня сегодня первая проба, через определенное количество дней будет вторая. Считаю свой выбор правильным.

В первую очередь привили медиков, учителей и социальных работников. Затем провакцинировались люди старше 60 лет и пациенты с хроническими заболеваниями. Привиться можно в любой день. После получения второго компонента пациент может заказать сертификат о вакцинации. Услуга платная.