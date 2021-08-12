Алёна Родовская: «Беларусь не пытается навязать миру свои порядки. Но ставить нам условия никому не позволено»

Новости Беларуси. Авторское мнение. Алена Родовская, ведущая общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио», расскажет о том, как в периоды кризиса в каждой сфере проявляются свои лидеры. Только одни сотрясают воздух, а другие предлагают конкретную программу действий. Рубрика «За дело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Родовская:

9 августа 2020 года мы все стали свидетелями и очевидцами событий, которые точно войдут во все учебники истории современной Беларуси. Год спустя «Большой разговор с Президентом» расставил все точки над і. Поскольку СМИ уже разобрали речь Александра Лукашенко на цифры и цитаты, подведу свой личный итог. Я отметила интонацию, с которой Александр Лукашенко обращался к журналистам. Это была интонация человека, который доверительно, практически в разговоре по душам, отвечал на вопросы очень искренне. «Народ должен знать правду», – с этого начал наш Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Белорусский народ своей историей, стойкостью, мудростью заслужил право на правду и уважение. Как бы ни было сложно и трудно, мы пережили этот год. Он был непростой. Мы выдержим и другие годы. Но мы не отступим, мы не станем на колени – хватит. Алена Родовская:

Но в нашем обществе есть и будут люди, которых не переубедишь, в любом обществе они есть. Они упорно отказываются верить в правду. Об этом мы говорили в эфире «Альфа Радио» с народной артисткой Беларуси Анастасией Москвиной. У Президента к Большому театру особое отношение, но такого предательства, как от людей творческих профессий, не ожидал никто.

Анастасия Москвина, народная артистка Беларуси:

Он сказал: занимайтесь музыкой, танцуйте, пойте. Занимайтесь тем, что вы прекрасно умеете делать. Я посмотрел концерт – вы великолепные артисты. Вы лучшие артисты нашей страны. Не лезьте в политику. Политика – это такая вещь, которая вас перемелет, и ничего от вас не останется. Он сказал: я буду поддерживать, я всегда поддерживал ваш театр. Я поддерживал культуру. Я буду делать вам гастроли, будете ездить. Пожалуйста, только не лезьте в политику. Алена Родовская:

Я пожала руку народной артистки после интервью и подумала: как остро мы чувствуем лицемерие и любую несправедливость. Помните, я говорила, что в периоды кризиса в каждой сфере проявляются свои лидеры? Только одни сотрясают воздух, а другие предлагают конкретную программу действий. История ничему не учит, но сурово наказывает за незнание уроков. Ошибок 2020 года мы повторять не должны. За этот год привыкли и к бесконечной агрессии, и к санкциям, Президент дал четко понять: мы будем заниматься собственными делами и собственным уровнем жизни. Для белорусов важно, что реально сделано и как это улучшит их жизнь, жизнь их семей. И не когда-нибудь, а сейчас.

Алена Родовская:

Более того, Александр Лукашенко поставил под сомнение позиции чиновников на самых разных уровнях, от глав регионов до членов правительства. Если же кто-то предпочитает работать по накатанной, не напрягаясь, избегать инициативы и ответственности, то лучше сразу уйти. Беларусь не пытается навязать миру свои порядки. Но ставить нам условия никому не позволено. Отныне только внутренняя мобилизация будет решать наши внутренние проблемы. Наш суверенитет – это наша самостоятельность. Прежде о значении этого слова мы задумывались реже, чем оно того стоит. Суверенитет – это самостоятельность. А в конце Президент тихо произнес.