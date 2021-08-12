«Мы уже наелись этого Евросоюза». Жители Литвы объяснили, почему они поддерживают Беларусь

Предлагаем послушать несколько мнений жителей Вильнюса относительно того, что они думают о Беларуси. Опрос записал беглый блогер Андрей Паук. На такой результат псевдожурналист, конечно, не рассчитывал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литовцы поставили на место провокатора, подробно объяснив, по каким причинам они за Беларусь и чем им нравится наша политика. Также люди дали понять, что они устали от Евросоюза, который постоянно навязывает ЛГБТ-идеологию. В общем, беседа получилась интересной.