«Мы уже наелись этого Евросоюза». Жители Литвы объяснили, почему они поддерживают Беларусь
Предлагаем послушать несколько мнений жителей Вильнюса относительно того, что они думают о Беларуси. Опрос записал беглый блогер Андрей Паук. На такой результат псевдожурналист, конечно, не рассчитывал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Литовцы поставили на место провокатора, подробно объяснив, по каким причинам они за Беларусь и чем им нравится наша политика. Также люди дали понять, что они устали от Евросоюза, который постоянно навязывает ЛГБТ-идеологию. В общем, беседа получилась интересной.
Я за Беларусь, вот так могу сказать.
Как вы его не любили бы, но он сделал из вас нацию.
– Я антисоветчик.
– Так Батька за совет.
– Я знаю. Вот эта сторона мне не нравится. Но хозяйственная часть… Он не пошел по развалу экономики, шоковой терапии у него не было.
Мы экономические санкции сами во вред делаем, то есть ваш калий мы хотим заблокировать. Так это же наши деньги. Даже если Беларусь продает калий, допустим, в Китай, а через нас идет транзит, мы что, не разрешаем вам торговать? Мы сами деньги теряем.
Мы уже наелись этого Евросоюза, этих […] наелись, всяких меньшинств и так далее. Права меньшинств уже больше, чем наши права.