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«Мы уже наелись этого Евросоюза». Жители Литвы объяснили, почему они поддерживают Беларусь

12 августа 2021 16:51
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Предлагаем послушать несколько мнений жителей Вильнюса относительно того, что они думают о Беларуси. Опрос записал беглый блогер Андрей Паук. На такой результат псевдожурналист, конечно, не рассчитывал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литовцы поставили на место провокатора, подробно объяснив, по каким причинам они за Беларусь и чем им нравится наша политика. Также люди дали понять, что они устали от Евросоюза, который постоянно навязывает ЛГБТ-идеологию. В общем, беседа получилась интересной.

«Мы уже наелись этого Евросоюза». Жители Литвы объяснили, почему они поддерживают Беларусь-1

Я за Беларусь, вот так могу сказать.

«Мы уже наелись этого Евросоюза». Жители Литвы объяснили, почему они поддерживают Беларусь-4

Как вы его не любили бы, но он сделал из вас нацию.

«Мы уже наелись этого Евросоюза». Жители Литвы объяснили, почему они поддерживают Беларусь-7

Я антисоветчик.
Так Батька за совет.
Я знаю. Вот эта сторона мне не нравится. Но хозяйственная часть… Он не пошел по развалу экономики, шоковой терапии у него не было.

«Мы уже наелись этого Евросоюза». Жители Литвы объяснили, почему они поддерживают Беларусь-10

Мы экономические санкции сами во вред делаем, то есть ваш калий мы хотим заблокировать. Так это же наши деньги. Даже если Беларусь продает калий, допустим, в Китай, а через нас идет транзит, мы что, не разрешаем вам торговать? Мы сами деньги теряем.

«Мы уже наелись этого Евросоюза». Жители Литвы объяснили, почему они поддерживают Беларусь-13

Мы уже наелись этого Евросоюза, этих […] наелись, всяких меньшинств и так далее. Права меньшинств уже больше, чем наши права.

# Беларусь-Литва # общество # Андрей Паук # Фотофакт

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