Новости Беларуси. 23-летняя белорусская грация Мелитина Станюта завершает спортивную карьеру.

В пятницу, 23 декабря, на международном турнире Baby Cup спортсменка в последний раз выйдет на ковер. Стать свидетелем исторического события может каждый. Мероприятие пройдет в столичном Дворце спорта.

Решение о завершении карьеры далось нелегко.

Мелита признается: шаг трудный, но осознанный.

Мелитина Станюта (в интервью «Спортивной панораме»):

Прекрасно понимала, что когда-то это произойдет. Конечно, трудный шаг. Все же двадцать лет отдавала всю себя любимому делу, и никакие сложности или травмы не могли меня остановить. Спорт – это большая работа, со своими взлетами и падениями. Но, как бы там ни было, все хорошее когда-нибудь заканчивается. А в художественной гимнастике этот момент наступает гораздо раньше. Мне немного горько об этом говорить, душа все же болит.



Мысли об уходе из большого спорта пришли после Олимпиады в Рио. Напомним, Мелита остановилась в двух шагах от заветной медали. Собраться и пережить этот непростой период гимнастке помогли друзья, родные и поклонники, среди которых – сотни иностранцев.