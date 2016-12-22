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Мелитина Станюта завершает спортивную карьеру

22 декабря 2016 10:53
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Новости Беларуси. 23-летняя белорусская грация Мелитина Станюта завершает спортивную карьеру.

В пятницу, 23 декабря, на международном турнире Baby Cup спортсменка в последний раз выйдет на ковер. Стать свидетелем исторического события может каждый. Мероприятие пройдет в столичном Дворце спорта.

Решение о завершении карьеры далось нелегко.

Мелита признается: шаг трудный, но осознанный.

Мелитина Станюта (в интервью «Спортивной панораме»):
Прекрасно понимала, что когда-то это произойдет. Конечно, трудный шаг. Все же двадцать лет отдавала всю себя любимому делу, и никакие сложности или травмы не могли меня остановить. Спорт – это большая работа, со своими взлетами и падениями. Но, как бы там ни было, все хорошее когда-нибудь заканчивается. А в художественной гимнастике этот момент наступает гораздо раньше. Мне немного горько об этом говорить, душа все же болит.

Мысли об уходе из большого спорта пришли после Олимпиады в Рио. Напомним, Мелита остановилась в двух шагах от заветной медали. Собраться и пережить этот непростой период гимнастке помогли друзья, родные и поклонники, среди которых – сотни иностранцев.

Мелитина Станюта – о Минске, поклонниках и любимом деле. Большое интервью здесь.

# Художественная гимнастика # Фотофакт # Мелитина Станюта

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