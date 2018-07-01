Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 1 и 2 июля

Вновь непогода испытывает восточную часть страны. Ещё накануне здесь было зафиксировано рекордное число выпавших осадков. Не комфортной выдалась и температура воздуха.

Во всяком случае, после предыдущих двух знойных месяцев, температурный максимум этого дня, который обещают синоптики + 22 и то местами, заставляет утепляться. Не лучше прогноз и на предстоящие сутки. Из-за сильных дождей на 2 июля вновь объявлен оранжевый уровень опасности.