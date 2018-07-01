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Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 1 и 2 июля

01 июля 2018 11:24
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Новости Беларуси. Ливни – спутник 1 июля в Беларуси. Из-за сильных дождей объявлен оранжевый, предпоследний уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 1 и 2 июля-1

Вновь непогода испытывает восточную часть страны. Ещё накануне здесь было зафиксировано рекордное число выпавших осадков. Не комфортной выдалась и температура воздуха.

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 1 и 2 июля-4

Во всяком случае, после предыдущих двух знойных месяцев, температурный максимум этого дня, который обещают синоптики + 22 и то местами, заставляет утепляться. Не лучше прогноз и на предстоящие сутки. Из-за сильных дождей на 2 июля вновь объявлен оранжевый уровень опасности.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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