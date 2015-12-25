800 Дедов Морозов и Снегурочек пройдут по улицам Минска 25 декабря

Новости Беларуси. Одним из самых ярких событий рождественских празднований в белоруской столице станет шествие Дедов Морозов и Снегурочек. Почти через 3 часа восемь сотен сказочных персонажей пройдут по улицам Минска.

Стартовав от площади Независимости, шествие финиширует на площади Свободы, где гостей праздника ждет 3D-аттракцион. На фасаде концертного зала «Верхний город» будет изображен интерактивный Дед Мороз, с которым можно будет пообщаться в режиме реального времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.