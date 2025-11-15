Варшава решила открыть границу под давлением жителей восточных регионов

Безусловно, открытие пунктов пропуска позволит улучшить ситуацию в приграничье. Известно, что на этот шаг Варшава пошла под давлением жителей восточных регионов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь получила официальное уведомление об открытии 2 пунктов пропуска на границе с Польшей.

Польское правительство признало, что КПП «Бобровники» и «Кузница» критически важны для экономики, серьезно пострадавшей после одностороннего закрытия границы. Именно жители Подляшья стали той силой, которая фактически заставила Варшаву вернуться к переговорам с белорусской стороной. Польские предприниматели годами терпели убытки и требовали вернуть жизнь региону.

Павел Миклаш, мэр гмины Кузница (Польша):

Люди постоянно спрашивали меня, когда же снова откроется переход, потому что он и раньше закрывался – на несколько дней, на месяц, но никогда так надолго. Это стало для нас последним гвоздем в крышку гроба, но мы надеемся, что теперь все постепенно вернется на круги своя.

По данным польских бизнесассоциаций, только шоппинг-туризм с белорусской стороны обеспечивал Подляшью свыше миллиарда злотых ежегодного дохода. Однако после кризиса на границе экономика региона стала держаться буквально на честном слове. Очевидно, что в случае открытия границы Польша получит монопольное положение в транзите на фоне решения Литвы изолировать себя. Накануне Вильнюс осознал, в каком бедственном положении находится и назвал решение Варшавы ударом ниже пояса.