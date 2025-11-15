Варшава решила открыть границу под давлением жителей восточных регионов
Безусловно, открытие пунктов пропуска позволит улучшить ситуацию в приграничье. Известно, что на этот шаг Варшава пошла под давлением жителей восточных регионов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь получила официальное уведомление об открытии 2 пунктов пропуска на границе с Польшей.
Польское правительство признало, что КПП «Бобровники» и «Кузница» критически важны для экономики, серьезно пострадавшей после одностороннего закрытия границы. Именно жители Подляшья стали той силой, которая фактически заставила Варшаву вернуться к переговорам с белорусской стороной. Польские предприниматели годами терпели убытки и требовали вернуть жизнь региону.
Павел Миклаш, мэр гмины Кузница (Польша):
Люди постоянно спрашивали меня, когда же снова откроется переход, потому что он и раньше закрывался – на несколько дней, на месяц, но никогда так надолго. Это стало для нас последним гвоздем в крышку гроба, но мы надеемся, что теперь все постепенно вернется на круги своя.
По данным польских бизнесассоциаций, только шоппинг-туризм с белорусской стороны обеспечивал Подляшью свыше миллиарда злотых ежегодного дохода. Однако после кризиса на границе экономика региона стала держаться буквально на честном слове.
Очевидно, что в случае открытия границы Польша получит монопольное положение в транзите на фоне решения Литвы изолировать себя. Накануне Вильнюс осознал, в каком бедственном положении находится и назвал решение Варшавы ударом ниже пояса.
Эрландас Микенас, глава Национальной ассоциации автоперевозчиков Литвы:
Почему Вильнюс часто выглядит на фоне Варшавы таким нехитрым? Сейчас грузопотоки становятся несбалансированными, терминалы в Прибалтийской республике пустуют, а фуры продолжаю ездить из Польши в Азию. У поляков всегда получается быть на шаг вперед.
Литовцы надеялись, что Польша, а за ней и Латвия проявят региональную солидарность. Однако мечты Вильнюса разбились об экономические интересы этих стран.