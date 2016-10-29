Аллея возле «Чижовка-Арены»: 29 октября администраций Заводского района посадила 90 лип

Новости Беларуси. Аллея руководителей 29 октября появилась в Минске.

Находится она возле «Чижовка-арены» и состоит из 90 лип.

В посадке деревьев приняли участие руководители организаций и администрации Заводского района. Не остались в стороне также судьи, спасатели, прокуроры и милиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Германович, начальник РУВД администрации Заводского района:

Никто не знает, кто и когда мы будем работать и на каких должностях. Но память обо мне точно останется, потому что я сегодня посадил одно дерево.

За взаимодействие с прокурором посадил еще одно дерево, за взаимодействие с председателем суда – еще одно.

И хотелось, чтобы в нашем любимом Заводском районе моя работа этим и ограничивалась: садить деревья, кустарники, облагораживать родной район.

Александр Дорохович, глава администрации Заводского района Минска:

Сюда пришли руководители по доброй воле, очень активно они работают, с душой, восприняли эту идею положительно. Поэтому я рассчитываю, что деревья, все 100%, которые здесь посажены, будут прекрасно расти и радовать минчан и гостей столицы.