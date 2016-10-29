В Беларуси 29 октября прошла прямая линия: какие вопросы задавали чиновникам?

Новости Беларуси. На традиционную прямую связь с населением 29 октября вышли чиновники самого разного уровня во всех уголках страны. Звонки на телефонные линии поступали в кабинеты сельских, районных, городских и областных исполнительных комитетов.

Несколько актуальных вопросов было задано и руководству Брестского райисполкома.

Виктор Лукашевич, первый заместитель председателя Брестского райисполкома:

По каким вопросам обращаются? По вопросам работы ЖКХ, где-то может крыша потекла или другие есть вопросы. Некоторые касаются ремонта дорог, особенно гравийных.

Однако порой поднимаются и острые вопросы. К тому, что с потолка днем и ночью капает вода, в этой квартире за лето уже привыкли. Проблему протекающей крыши пытались решить несколько месяцев. Но и после многочисленных жалоб в ЖЭС ничего не менялось.

Капли терпения хозяев квартиры закончились раньше дождевых – проблему озвучили на одной из прямых линий.

Василий Гец, житель деревни Сосновка Брестского района:

Я пару месяцев терпел, а пятно расходилось все больше и больше. Ну вот я позвонил, сказали, что эту проблему решат. Приехали специалисты, сделали крышу. Получилось так, что горячая линия нужна. И она очень сильно помогла в этом вопросе.

К решению насущных проблем жителей подключаются и новоиспеченные чиновники. Так, в Бресте, назначенный на этой неделе заместитель председателя облисполкома Олег Величко о пожеланиях и житейских проблемах населения готов узнавать, в том числе, и благодаря прямым телефонным линиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Величко, заместитель председателя Брестского Облисполкома:

Такая двусторонняя связь дает возможность и чиновникам лучше знать и беды, и чаяния простых людей.