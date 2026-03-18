В ее мастерской более 145 тыс. видов трав – белоруска проводит необычные мастер-классы
В этой мастерской магия витает в воздухе. Буйство красок и сказочность форм – всю эту красоту создала Светлана Логашина, многодетная мама и креативный флорист. Любовь к цветам у нее с детства. Но заниматься флористикой профессионально решилась 10 лет назад и ничуть не пожалела. Собственное арт-пространство стало настоящим местом силы и вдохновения, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.
В музее Маякской школы есть предмет из Каменного века! Показываем интересные экспонаты
Во время летнего отдыха Светлана впечатлилась морем, цветущими полями и благоухающими растениями. Решила создавать природную красоту у себя дома. Семья поддержала креативную идею.
Светлана Логашина, флорист-декоратор:
Четыре года назад мы построили дом. Купили участок за Минском. То есть где мы, в принципе, в мастерской сейчас находимся. Уже вся эта сухоцетная история красивая начала набирать обороты. Потому что появился размах, появилось много места, где можно вырастить эти сухоцветы. В мастерской, конечно, есть специальные условия. То есть это пол с определенной температурой. Здесь всегда полумрак такой, чтобы сухоцветы сохраняли цвет свой и долго не теряли его.
В мастерской более 145 тысяч видов трав. Многие из них Светлана выращивает на своем участке. В коллекции даже редкие цветы.
Подробности в видео.