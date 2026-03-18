В ее мастерской более 145 тыс. видов трав – белоруска проводит необычные мастер-классы

В этой мастерской магия витает в воздухе. Буйство красок и сказочность форм – всю эту красоту создала Светлана Логашина, многодетная мама и креативный флорист. Любовь к цветам у нее с детства. Но заниматься флористикой профессионально решилась 10 лет назад и ничуть не пожалела. Собственное арт-пространство стало настоящим местом силы и вдохновения, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

В музее Маякской школы есть предмет из Каменного века! Показываем интересные экспонаты

Во время летнего отдыха Светлана впечатлилась морем, цветущими полями и благоухающими растениями. Решила создавать природную красоту у себя дома. Семья поддержала креативную идею.