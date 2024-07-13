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Алина Горносько вышла в финал этапа мирового Кубка вызова по художественной гимнастике

13 июля 2024 13:14
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Алина Горносько вышла в финал второго и заключительного этапа мирового Кубка вызова по художественной гимнастике, который проходит в Румынии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Алина Горносько вышла в финал этапа мирового Кубка вызова по художественной гимнастике-1

В композиции с мячом Горносько показала 10-й результат, а с обручем стала третьей, что позволяет ей продолжить борьбу за награды. После двух видов в зачете многоборья Алина располагается на четвертой строчке. 13 июля станут известны призеры в многоборье. Финалы отдельных видов пройдут 14 июля.

# Художественная гимнастика # общество # Алина Горносько

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