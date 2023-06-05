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Алиханов – Лукашенко: недружественные действия США и Евросоюза не могут сломить нашу память

05 июня 2023 11:12
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Новости Беларуси. Как бы ни пытались разделить Беларусь и Калининградскую область, сделать этого не получится. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с губернатором российского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алиханов – Лукашенко: недружественные действия США и Евросоюза не могут сломить нашу память-1

Европейские страны отказались от развития транспортного сотрудничества (причем себе в убыток), заметил Александр Лукашенко. Однако для Беларуси и России это еще одна возможность укрепить связи на уровне городов и районов. Развитию туризма способствует наличие прямого рейса из Минска, который можно сделать еще более популярным. Тем более, что в Беларуси скоро пройдут масштабные праздники: Купалье и «Славянский базар в Витебске». Для губернатора Калининградской области это уже третий визит в нашу страну. И неизменно первая точка в маршруте по столице – Площадь Победы. С самого утра российская делегация приняла участие в торжественной церемонии возложения венков к монументу. Как подчеркнул Антон Алиханов, это символ общей памяти о подвиге братских народов в борьбе с нацизмом.

Алиханов – Лукашенко: недружественные действия США и Евросоюза не могут сломить нашу память-4

Антон Алиханов, губернатор Калининградской области России:
Нам, конечно, очень важно помнить, чтить нашу общую историю, особенно сегодня. Вы сказали, Александр Григорьевич, про недружественные действия со стороны США, Евросоюза. И несмотря ни на что, эти действия не могут сломить, изменить нашу память, не смогут сломить уверенность в своем праве самостоятельно определять пути развития наших стран, наших народов.

В ходе визита в Минск российская делегация примет участие в 18-м заседании российско-белорусского совета. Ожидается подписание соглашения о сотрудничестве с Могилевской областью.

Лукашенко о политике Запада: потом пусть не обижаются, бесконечно это продолжаться не может. Подробности здесь.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Антон Алиханов # Фотофакт

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