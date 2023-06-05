Почему здоровье белорусов – дело не только Минздрава? Анонс ток-шоу «По существу»

Новости Беларуси. Пилюля для оздоровления медсферы. Почему здоровье белорусов – зона ответственности не только Минздрава? Кто крайний в очереди на высокотехнологичные операции? Как реанимировать проблемы с диагнозом «хронические»? Консилиум, на который приглашены не только врачи и чиновники от медицины, соберется в студии ток-шоу «По существу» этим вечером.