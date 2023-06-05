Почему здоровье белорусов – дело не только Минздрава? Анонс ток-шоу «По существу»

Новости Беларуси. Пилюля для оздоровления медсферы. Почему здоровье белорусов – зона ответственности не только Минздрава? Кто крайний в очереди на высокотехнологичные операции? Как реанимировать проблемы с диагнозом «хронические»? Консилиум, на который приглашены не только врачи и чиновники от медицины, соберется в студии ток-шоу «По существу» этим вечером.
Задать вопрос, предложить тезис для обсуждения или свое понимание процессов – присоединиться к разговору может каждый зритель. Для этого необходимо считать QR-код, который появится со стартом эфира на экране и перейти в чат на платформе YouTube.
Подключайтесь к единственному на отечественном телевидении ток-шоу в прямом эфире. Сегодня, 5 июня, в 18:30 будем говорить по существу.