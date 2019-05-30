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Алексей Воробьев и Дядя Ваня спели в Орше для лучших выпускников Беларуси. Репортаж СТВ

30 мая 2019 19:00
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Новости Беларуси. А Орша 30 мая встречает лучших выпускников страны. Масштабный праздник «Последний звонок» решили провести именно здесь – ведь город носит статус молодёжной столицы Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Алексей Воробьев и Дядя Ваня спели в Орше для лучших выпускников Беларуси. Репортаж СТВ-1

Главной площадкой стала Ледовая арена. Здесь проходит чествование лучшие выпускников и учителей, в программе также грандиозный концерт. В Орше работает корреспондент СТВ Виктория Ходосок.

Алексей Воробьев и Дядя Ваня спели в Орше для лучших выпускников Беларуси. Репортаж СТВ-4

Виктория Ходосок, СТВ:
Здесь собрались почти 2 тысячи выпускников из разных уголков Беларуси. Не так давно завершилась торжественная линейка, церемония награждения лучших представителей своего поколения. 23 выпускника получили награды в номинациях «Интеллект», «Талант», «Чемпион года» и «Лидер года». Это победители конкурсов международных и республиканских олимпиад, спортивных соревнований и турниров. Отметили заслуги и лучших классных руководителей.

Подробнее – в видеоматериале

Алексей Воробьев и Дядя Ваня спели в Орше для лучших выпускников Беларуси. Репортаж СТВ-7

# Выпускной # общество # Виктория Ходосок # Фотофакт

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