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Директор Центра океанографии (в котором живет краб Петрович) Алексей Азаров в программе «Утро. Студия хорошего настроения»

14 мая 2014 16:56
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Новости Беларуси. Конечно же, сейчас вся новостная тематика - Чемпионат мира по хоккею. А главным ньюсмейкером является команды. Но не только команды, но и предсказатели исхода матча. Сейчас речь идет о нашем белорусском камчатском Крабе Петровиче, который, действительно, с точностью до 90% предсказывает верный исход.

История предсказаний длится достаточно давно. Всем известен осьминог Пауль, раньше использовали и других существ, были и слониха, и опоссум, лама, хорек и даже овечка.

В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ - директор Центра океанографии Алексей Азаров и юный натуралист, который помогает в делах, которые касаются крабов, Влад Нестер. Но гости программы пришли не одни, а с подружкой Краба Петровича. 

# общество # Чемпионат мира по хоккею # Алексей Азаров # Влад Нестер

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