Алексей Мелещеня – делегат V Всебелорусского народного собрания и руководитель Института мясо-молочной промышленности

Новости Беларуси. Минск готовится ко Всебелорусскому народному собранию. Столицу на этом форуме представят четыре сотни делегатов. Это представители разных сфер жизни города. Педагоги, медики, депутаты, управленцы, силовики. До главного «народного вече» страны остается меньше недели.

Алексей Мелещеня 17 лет работает в Институте мясо-молочной промышленности и уже несколько лет стоит у руля этого предприятия. Именно здесь разрабатывают и производят бактериальные закваски, продукты для детского питания, а также пищевые добавки для мясной и молочной промышленности.

Делегирован на Всебелорусское народное собрание мужчина во второй раз. Говорит, что будущее молочной промышленности видит в модернизации производства детского питания. Для этого готов внести ряд решений и подходов на народном форуме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Алексей Мелещеня, директор РУП «Институт мясо-молочной промышленности», кандидат экономических наук, доцент:

Отдельный сегмент, которым мы активно занимаемся, это вопросы детского питания. Это очень важное направление для страны. Хотелось бы, чтобы это все-таки развивалось дальше, чтобы детское питание, поскольку оно сделано из высококачественного сырья, на самом современном оборудовании производится, есть, конечно, вопросы по стоимости. Может, относительно других продуктов более дорогое. Поэтому хотелось бы понимать, как выстроить дальше вопросы сбыта, в какой-то степени удешевления. Либо, возможно, вопросы субсидирования для населения этих продуктов.