Новости Беларуси. Белорусская фан-зона Евро-2016 в Парке Победы заговорила 17 июня на родном языке. Сегодня на набережной Свислочи прошли конкурсы и мастер-классы от известных спортивных комментаторов. Победители смогли даже испытать на себе драйв прямого эфира.

Официальная фан-зона в Минске – территория в первую очередь для людей, которые не могут находиться на месте события, но хотят быть причастны к зрелищу, которого настоящие любители футбола ждут четыре года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.