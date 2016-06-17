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Белорусская фан-зона Евро-2016 в Парке Победы заговорила 17 июня на родном языке

17 июня 2016 17:39
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Новости Беларуси. Белорусская фан-зона Евро-2016 в Парке Победы заговорила 17 июня на родном языке. Сегодня на набережной Свислочи прошли конкурсы и мастер-классы от известных спортивных комментаторов. Победители смогли даже испытать на себе драйв прямого эфира.

Официальная фан-зона в Минске – территория в первую очередь для людей, которые не могут находиться на месте события, но хотят быть причастны к зрелищу, которого настоящие любители футбола ждут четыре года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Футбол

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