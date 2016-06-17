Безопасность в Интернете и социальных сетях: кто скрывается за «виртуальной маской» и как избежать мошенничества?

Эта история приключилась с минчанином. На одном из сайтов знакомств ему понравилась девушка, которая после недолгой переписки попросила продолжить общение по видеосвязи.

Екатерина Вершицкая, сотрудник пресс-службы ГУВД Мингорисполкома:

Она предложила ему так называемый «сеанс любви», естественно, мужчина активно принял в нём участие. после чего видеозапись внезапно закончилась и мужчине поступило сообщение о том, что для продолжения «сеанса» ему необходимо перечислить 200 долларов на электронный кошелёк. Мужчина испугался, потому что в качестве угроз поступали сообщения, что, если он эти деньги не перечислит, то видео его активных занятий могут быть разосланы его знакомым, друзьям, а также выложено в Сеть. Естественно, мужчина согласился и перечислил указанную сумму.

Похожий случай произошёл ещё с одним минчанином.

Екатерина Вершицкая, сотрудник пресс-службы ГУВД Мингорисполкома:

Мужчина также познакомился с девушкой, единственное, что изменилось – необходимая сумма. Нужно было перечислить 10 тыс. российских рублей. Мужчина этого делать не стал. Он незамедлительно пошёл в милицию.

А сколько сегодня известно криминальных эпизодов, в которых фигурируют дети и подростки.

Недавно в отделение милиции поступило заявление о том, что незнакомка в соцсетях предлагала детям записывать интимное видео. Вопрос: кто прячется за этой страницей?

А вот трое подростков решили «разбогатеть» за счет своей смекалки. В социальной сети создали страницу, на которой под якобы известным брендом продавали старую изношенную обувь. Люди заказывали покупку, оплачивали налоги платежом на почте, а в посылке получали то, чего вовсе не ожидали.

Екатерина Вершицкая, сотрудник пресс-службы ГУВД Мингорисполкома:

Самое важное, что нужно помнить пользователям социальных сетей – с вами на связи может быть не всегда тот человек, за которого он себя выдаёт. Поэтому нужно быть очень внимательным и осмотрительным. Особенно с незнакомыми людьми. Самое главное – никому не давать свои анкетные данные. Внимательно следите за тем, что вы выкладываете в сеть. Не следует выкладывать слишком много личной информации, поскольку она может быть использована в неблагоприятных целях.

Личную информацию лучше всего хранить на съёмных носителях, потому что злоумышленники могут, используя удалённый доступ к вашему компьютеру, использовать ваши фото, либо какую-то личную информацию в совсем неприятных целях.

Нередкие претенденты и со взломами страницы социальных сетей. Будущий программист Сергей уверяет: одно неверное действие в Интернете – и вы попали в ловушку!

Придумывайте для своих учётных записей в Интернете надёжные пароли, содержащие буквы, цифры и символы. Старайтесь не использовать один и тот же пароль в разных соцсетях.

За мошеннические действия предусмотрены наказания вплоть до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В любой этой истории стать жертвами мошенников было довольно легко: скачали понравившиеся программы, пообщались довольно близко с малоизвестным человеком, отправили своё фото тому, кто находится по ту сторону экрана.

В любых действиях будьте внимательны и осторожны. Под «виртуальной маской» может скрываться кто угодно.